Рецепт для справжніх гурманів: листковий салат із куркою, сиром і виноградом
Салат викладається на сервірувальне блюдо шарами і має дуже яскравий і святковий вигляд. А смак гідно оцінять гурмани, які люблять різноманітність текстур і смаків.
Цей новий листковий салат стане окрасою будь-якого столу. У ньому дуже вдало поєднуються смаки і текстури ароматної ніжної курки, пікантного твердого сиру, солодкого винограду і волоських горіхів. Рецептом салату поділився сайт "ЯБ Поїла"
Інгредієнти:
- куряча грудка — 1 шт;
- виноград без кісточок — невелике гроно;
- яйце куряче — 1 шт;
- сир твердий — 100 г;
- горіхи волоські подрібнені — 1 ст. л.;
- домашній майонез — за смаком.
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Приготування
Крок 1
Підготуйте інгредієнти:
- яйце зваріть круто;
- курячу грудку змастіть сіллю, спеціями за смаком і олією, запечіть у духовці за 180 градусів 25 хвилин;
- зробіть домашній майонез.
Крок 2
Горіхи дрібно посічіть ножем або подрібніть на крихту в блендері, якщо любите ніжнішу текстуру.
Крок 3
Готове куряче філе наріжте невеликими кубиками.
Крок 4
Сир натріть на середній тертці. Можна брати будь-який сир, який ви любите. Салат буде гарним як із твердим сиром типу пармезану, так і з м'яким брі. Якщо вам більше до смаку брі, його краще теж нарізати кубиками, як курку.
Крок 5
Яйце натріть на тертку або розімніть виделкою на крихту.
Крок 6
Ягоди винограду розріжте навпіл.
Крок 7
Збирайте салат шарами. Можна використати на один шар половину інгредієнтів і повторити шари двічі. Збирайте салат у прозорій салатниці або викладіть на плоске блюдо за допомогою кулінарного кільця — так салат матиме ще красивіший вигляд.
Крок 8
Кожен шар у салаті змащуйте невеликою кількістю майонезу. Порядок шарів:
- Курка.
- Сир.
- Яйце.
- Горіхи.
Крок 9
Зверху на салат викладіть виноград зрізом донизу. Можна додатково прикрасити "метеликами" волоського горіха.
Крок 10
Перед подачею дайте салату настоятися в холодильнику близько години.
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