Паштет із курячою печінкою та шаром сиру з помідорами: рецепт святкової закуски

Печінковий паштет із сиром — це не тільки смачна, а й гарно оформлена страва, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Подавайте його холодним, нарізавши на порційні шматочки.

Паштет із курячою печінкою та шаром сиру з помідорами — це вишуканий та оригінальний холодний закусочний делікатес. Ніжний паштет у поєднанні з ароматним шаром сиру та помідорів залишить незабутні враження у ваших гостей, пише Master Recipes.

Інгредієнти

Для паштету:

куряча печінка — 500 г;

цибуля — 1 штука;

морква — 1 штука;

вершкове масло — 50 г;

сіль, перець — за смаком.

Для шару сиру з помідорами:

твердий сир — 150 г;

помідори — 2 штуки;

желатин — 10 г;

вода — 100 мл.

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Приготування

Крок 1. Промийте курячу печінку та обсмажте її на вершковому маслі разом із дрібно нарізаною цибулею та морквою до готовності. Посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 2. Подрібніть обсмажені печінку, цибулю та моркву в блендері до однорідної маси.

Крок 3. Розчиніть желатин у воді та залиште на кілька хвилин для набухання.

Крок 4. Твердий сир натріть на тертці, помідори наріжте кубиками.

Крок 5. Змішайте набряклий желатин із сиром і помідорами.

Крок 6. Покладіть частину печінкового паштету у форму, створюючи перший шар.

Крок 7. Зверху акуратно викладіть сирну масу з помідорами, далі — знову паштет із печінки.

Крок 8. Поставте форму в холодильник до повного застигання.

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