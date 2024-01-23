Яловичина, запечена в рукаві, з грибним соусом: оригінальний рецепт для особливих випадків

Яловичина, запечена в рукаві з апетитним соусом, вразить вас своїм ніжним смаком і ароматом. Ця страва стане справжньою родзинкою вашого святкового столу.

Яловичина, запечена в рукаві з грибним соусом — це вишукана й ароматна страва, яка ідеально підходить для урочистих заходів і сімейних вечерь. М'яке м'ясо, просочене ароматами спецій, у поєднанні з насиченим смаком грибного соусу створює справжній кулінарний шедевр, повідомляє Zakaz.

Інгредієнти

Для приготування м'яса:

яловичий окіст — 1 кг;

цибуля — 2 штуки;

морква — 2 штуки;

часник — 4 зубчики;

лавровий лист — 2 штуки;

сіль, перець, спеції для м'яса — за смаком.

Для грибного соусу:

печериці — 300 г;

вершки — 200 мл;

борошно — 1 столова ложка;

масло вершкове — 50 г;

сіль, перець — за смаком.

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Приготування

Крок 1. Підготуйте яловичину: ретельно промийте м'ясо, обсушіть паперовим рушником. Натріть м'ясо сіллю, перцем і спеціями.

Крок 2. Наріжте цибулю, моркву та часник великими шматками, покладіть на дно рукава для запікання. Помістіть м'ясо поверх овочів, додайте лавровий лист.

Крок 3. Герметично закрийте рукав, помістіть його на деко і відправте в попередньо розігріту до 180°C духовку на 1,5-2 години.

Крок 4. Для соусу наріжте печериці та обсмажте їх на вершковому маслі до золотистого кольору. Посипте борошно, перемішайте та влийте вершки. Тушкуйте на слабкому вогні до загустіння. Посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 5. Готову яловичину вийміть із духовки, дайте їй трохи охолонути, потім наріжте на порційні шматки.

Крок 6. Подавайте яловичину з грибним соусом. Гарніром до цієї страви чудово підійде картопляне пюре або відварений рис.

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