Як в домашніх умовах приготувати легкий та смачний зефір як з магазину

Зефір — легкий та смачний десерт дитинства, який обожнюють як дорослі, так і діти. Він ідеально смакує до чаю, а головне дієтичніший за тортики, тістечка чи шоколадку. Зефір обожнюють абсолютно всі, однак чомусь про цей десерт часто забувають. Звісно, як і більшість продуктів зараз, простіше за все придбати зефір в магазині.

Однак, вам варто знати, що цей неймовірно смачний десерт з легкістю можна приготувати в домашніх умовах. Кулінарний блогер з Кіровоградщини Тетяна Перевєдєнцева поділилась секретом приготування смачного домашнього зефіру, який виходить з першого разу.

Інгредієнти

65 грамів добре увареного пюре яблука;

65 грамів добре увареного (густого) пюре полуниці;

1 яєчний білок (30-35 грам);

300 грамів цукру;

70 грамів води;

8 грамів агар-агару.

Спосіб приготування

Крок 1

У глибокій мисці необхідно з’єднати 65 грамів добре увареного пюре яблука, 65 грамів добре увареного (густого) пюре полуниці, можна будь-якого іншого. Ідеально підійдуть заморожені ягідки. Також знадобиться яєчний білок, по вазі це орієнтовно 30-35 грамів.

Крок 2

Пюре з білком потрібно збити до твердих піків. Маса має триматись на віничках міксера. Орієнтовно по часу знадобиться 7-10 хвилин для готовності необхідної консистенції.

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Крок 3

У ковш з товстим дном додайте 300 грамів цукру, 70 грамів води та 8 грамів агар-агару.

Крок 4

На повільному вогні починаємо приготування сиропу. Під час закипання сироп буде пінитись потрібно інтенсивно помішувати. Після закипання варити ще 5-7 хв. Індикатором готовності сиропу є тоненька суцільна цівка, яка стікає з лопатки, якою мішаєте, і не переривається. Сироп потрібно помішувати весь час, щоб агар-агар не прилип до дна ковша.

Крок 5

Після готовності сироп знімаємо з вогню і відразу тоненькою цівкою додаємо у пюре і інтенсивно збиваємо. Важливо, контролювати, щоб сироп не потрапляв на вінчики міксера. Сироп, що лишається у ковші на дні не потрібно відшкрібати і додавати в масу, лише те, що буде текти.

Крок 6

Після того як додали сироп, далі продовжуємо збивати масу на високій швидкості міксера до повного загусання маси. Малюнок від віничків має стати чітким і не розтікатися. Орієнтовно знадобиться приблизно 7-10 хв.

Крок 7

Перекладаємо у кондитерський мішок, висаджуємо на пергаментний папір, та залишаємо стабілізуватись 8-12 годин.

Крок 8

Зверху зефір необхідно притрусити цукровою пудрою, щоб прибрати липкість, а далі скласти половинки зефірок по парах.Смачного!

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