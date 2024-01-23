Новорічні свята завершилися і новий 2024 рік вже в самому розпалі. І хоч святкові застілля вже минули, ніхто не скасовував приготування чогось смачненького вдома просто так. Тим більше хто відмовиться від домашньої ковбаски, яку з легкістю можна приготувати вдома.

Як в домашніх умовах приготувати смачну шинку з грибами, яку можна їсти і дітлахам, і навіть тим, хто на здоровому харчуванні, розповіла суперфіналістка шоу "Майстер Шеф" 12 сезон Ольга Рябенко.

Інгредієнти

400 грамів курячого філе;

4 стегна курятини;

100 грамів грибів;

сіль, перець;

2 чайні ложки сушеного часнику;

паприка копчена;

75 мілілітрів вершків 20% або курячого бульйону;

100 грамів фісташки (або будь-яких інших горішків).

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Спосіб приготування:

Крок 1

Куряче філе перебити в блендері.

Крок 2

Стегно курки нарізати невеличкими смужками. Теж саме зробити і з грибами.

Крок 3

Додати спеції — сіль, перець, сухий часник. Корегуйте на смак. Також додайте фісташки або будь-які інші горішки. Ретельно все перемішайте до однорідності.

Крок 4

Влийте вершки або попередньо приготований та охолоджений бульйон. Вершки додадуть ковбасці трішки молочного смаку. Ретельно перемішайте.

Крок 5

Готовий фарш для майбутньої ковбаси потрібно поставити в холодильник мінімум на 2 години. Краще за все дати м’ясу промаринуватися цілу ніч, щоб смак був більш насичений та соковитий.

Крок 6

Наступного дня візьміть плівку для запікання, присипте її копченою паприкою і на неї викладіть весь фарш і сформуйте та заверніть ковбаску. З обох країв зафіксуйте, щоб фарш не вивалився.

Крок 7

Поставте велику каструлю води на вогонь та помістити в неї ковбасу. Готуйте на повільному вогні. Після ще протягом однієї години випікайте в духовці при 180 градусах.

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