Як в домашніх умовах приготувати смачну шинку
Новорічні свята завершилися і новий 2024 рік вже в самому розпалі. І хоч святкові застілля вже минули, ніхто не скасовував приготування чогось смачненького вдома просто так. Тим більше хто відмовиться від домашньої ковбаски, яку з легкістю можна приготувати вдома.
Як в домашніх умовах приготувати смачну шинку з грибами, яку можна їсти і дітлахам, і навіть тим, хто на здоровому харчуванні, розповіла суперфіналістка шоу "Майстер Шеф" 12 сезон Ольга Рябенко.
Інгредієнти
- 400 грамів курячого філе;
- 4 стегна курятини;
- 100 грамів грибів;
- сіль, перець;
- 2 чайні ложки сушеного часнику;
- паприка копчена;
- 75 мілілітрів вершків 20% або курячого бульйону;
- 100 грамів фісташки (або будь-яких інших горішків).
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Спосіб приготування:
Крок 1
Куряче філе перебити в блендері.
Крок 2
Стегно курки нарізати невеличкими смужками. Теж саме зробити і з грибами.
Крок 3
Додати спеції — сіль, перець, сухий часник. Корегуйте на смак. Також додайте фісташки або будь-які інші горішки. Ретельно все перемішайте до однорідності.
Крок 4
Влийте вершки або попередньо приготований та охолоджений бульйон. Вершки додадуть ковбасці трішки молочного смаку. Ретельно перемішайте.
Крок 5
Готовий фарш для майбутньої ковбаси потрібно поставити в холодильник мінімум на 2 години. Краще за все дати м’ясу промаринуватися цілу ніч, щоб смак був більш насичений та соковитий.
Крок 6
Наступного дня візьміть плівку для запікання, присипте її копченою паприкою і на неї викладіть весь фарш і сформуйте та заверніть ковбаску. З обох країв зафіксуйте, щоб фарш не вивалився.
Крок 7
Поставте велику каструлю води на вогонь та помістити в неї ковбасу. Готуйте на повільному вогні. Після ще протягом однієї години випікайте в духовці при 180 градусах.
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