5 природних способів зменшити біль та температуру

Прихильники традиційної медицини стверджують, що існують природні продукти, які здатні зняти біль та температуру без лікарських препаратів. Звісно простіше за все придбати ліки в аптеці і вже через пів години забути про біль, однак завжди варто пам’ятати, що будь-який лікарський препарат має свою побічну дію і безслідно не зникає з організму.

Ще з дитинства нас привчили будь-який біль і температуру збивати парацетамолом та ібупрофеном. Але ці препарати мають багато побічних ефектів, про які мало, хто цікавиться. Ці препарати з легкістю можна замінити натуральними комплексами, запевняє нутриціолог dari_pro_health.

Зокрема, за її словами, спокійно можна взяти магнієву сіль або олію, яку використовують при різних видах болю. Можна використовувати внутрішньо або трансдермально за допомогою магнієвої олії або додавати у ванну — магнієву сіль.

Також на допомогу прийде PEA (ПЕА) — пальмітоілетаноламід. Він допомагає зменшити запалення та біль, налагоджує функціонування кишківника та має сприятливу дію, що уповільнює старіння. Має ті ж самі властивості ібупрофену, тільки без побічних ефектів.

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Має такі основні ефекти: зменшує запалення, знижує активацію тучних клітин (алергію), залучає специфічні рецептори в організмі.

Мабуть, не раз від бабусі ви чули про таку трав'янисту рослину як Деревій (тисячолітник). Виявляється він має знеболювальну дію і м'яко знижує температуру. Його за потреби можна використовувати для зниження температури у дітей.

Квітуча деревовидна рослина Босвелія — також відома, як ладан — у ній міститься босвелієва кислота. Дослідження показали, що саме ця кислота має ефективні імунні компоненти, які здатні впливати на зниження болі в суглобах та загалом в усьому організмі.

Кора верби — містить в собі саліцин, який здатен на деякий час м‘яко зняти легкий біль, спричинений перенапруженням та типовим повсякденним стресом.

Важливо пам'ятати, що хоч ці засоби можуть бути ефективними для деяких типів болю, краще звернутися до лікаря, щоб отримати конкретні поради та рекомендації перед використанням будь-якого нового знеболюючого засобу.

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