Обмін відгуками у творчому світі: як плідно спілкуватись із командою та зберегти позитивні робочі відносини

Ірина Вішнетська, експерт з управління бізнесом та проектами, надала кілька порад про те, як плідно спілкуватись із творчою командою. Адже у світі творчості обмін відгуками — це тонкий танець, який може або підтримувати натхнення, або пригнічувати інноваційний дух.

У світі творчості обмін відгуками — це тонкий танець, який може або підтримувати натхнення, або пригнічувати інноваційний дух. Незалежно від того, чи співпрацюєте ви з художниками, геймдизайнерами чи іншими творчими професіоналами, володіння мистецтвом надання конструктивного зворотного зв'язку є важливим для сприяння зростанню та збереження позитивних робочих відносин. Ось деякі поради, як надавати зворотний зв'язок творчий командi

Розпочинайте з позитивного:

Починайте свій шлях зворотнього зв'язку з позитивного боку. Визнайте сильні сторони та успіхи творчої роботи перед тим, як переходити до сфер для удосконалення. Визнання того, що вдається, закладає фундамент вдячності, що полегшує отримання конструктивної критики.

Будьте конкретними:

Невизначений зворотній зв'язок може бути заплутаним та неефективним. Замість цього будьте конкретними щодо аспектів роботи, які вас вразили, і тих, які можуть бути удосконалені. Конкретність не тільки уточнює ваші думки, але також надає виконавцеві конкретних напрямків для роботи.

Фокусуйтеся на роботі, а не на особі:

Відокремте особу від її роботи. Замість осудження особистості, сфокусуйте свій зворотний зв'язок на елементах проекту. Це допомагає створити конструктивний діалог, не заставляючи творчу людину відчувати особистий напад чи недооціненість.

Використовуйте "Сендвіч техніку зворотного зв'язку":

Використовуйте техніку "Сендвіч техніку зворотного зв'язку", вставляючи конструктивну критику між позитивними коментарями. Розпочинайте з позитивного підтвердження, додайте ваші пропозиції або області для удосконалення, і закінчуйте із ще однією позитивною нотою. Цей підхід забезпечує збалансований та обтічний тон під час процесу зворотного зв'язку.

Будьте об'єктивними:

Формулюйте зворотний зв'язок об'єктивним чином. Замість вираження особистих уподобань сфокусуйтеся на впливі певних елементів на загальну мету або цільову аудиторію. Об'єктивність забезпечує те, що зворотний зв'язок базується на контексті цілей проекту, а не на суб'єктивних думках.

Пропонуйте рішення, а не тільки проблеми:

Вказуючи на області для удосконалення, пропонуйте потенційні рішення або альтернативи. Це не тільки підтверджує вашу залученість до творчого процесу, але і допомагає виконавцеві бачити шлях вперед. Конструктивний зворотній зв'язок має надихати розвиток, а не залишати творчу особу відчувати.

Автор: Ірина Вішнетская, експерт з управління бізнесом та проектами, лідер виробництва з великим досвідом розробки, запуску та управління відеоігровим та рекламне виробництвом.