Вишукана узбецька кухня — готуємо курячу машхурду з машем і гарбузом

Куряча машхурда — це приголомшливо смачний суп, у якому маш чудово поєднується з гарбузом та іншими овочами до смаку та сезону.

Машхурда — це національна узбецька страва, основою якої є маш і рис. Готується цей густий суп із різними овочами за сезоном і м'ясом. Найчастіше використовується курка або баранина. Рецептом курячої машхурди з машем і гарбузом поділився сайт Shef Donna.

Маш — це дуже дрібні боби, які не потрібно замочувати, як квасолю чи горох. Щоб вони зварилися, зазвичай потрібно не більш ніж пів години. Якщо у вас немає маша, його можна замінити сочевицею.

Інгредієнти:

маш — 100 г;

рис — 60 г;

куряча грудка без кістки — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

помідори — 3-4 шт. невеликих;

невеликий гарбуз — половинка;

рослинна олія — 1 ст. л.;

коріандр мелений — 0,5 ч. л.;

зіра мелена — 0,5 ч. л.;

барбарис — 1 ч. л.;

перець чилі — 1 стручок;

кінза або петрушка — до смаку;

сіль і мелений чорний перець — до смаку;

вода — 1 л;

борошно — 1-2 ст. л.

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Приготування

Крок 1

Курячу грудку наріжте на великі шматки й обваляйте їх у борошні.

Крок 2

У каструлі з товстим дном розігрійте рослинну олію, викладіть м'ясо й обсмажте його кілька хвилин.

Крок 3

Додайте дрібно нарізану цибулю та продовжуйте готувати ще 5 хвилин.

Крок 4

Помідори наріжте шматочками й додайте до курки та цибулі.

Крок 5

Гарбузи наріжте невеликими кубиками й додайте в каструлю. Обсмажуйте курку з овочами ще хвилин 5-7, періодично помішуючи.

Крок 6

Додайте в каструлю маш, коріандр, зіру, барбарис і перець чилі. Якщо хочете гостріше, перець розріжте вздовж на дві частини. Усе добре перемішайте.

Крок 7

Налийте в каструлю 3 склянки води й доведіть суп до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть під кришкою приблизно пів години до готовності маша.

Крок 8

Коли маш звариться, всипте в каструлю рис і додайте 1 склянку окропу. Приправте суп сіллю та чорним перцем до смаку та варіть ще хвилин 15 до готовності рису.

Крок 9

Машхурда — це густий суп. Але якщо вам хочеться рідкішої страви, на цьому етапі можна додати ще склянку окропу або курячого бульйону й довести суп до кипіння.

Крок 10

Розлийте машхурду по тарілках, посипте дрібно різаною кінзою або петрушкою та подавайте до столу.

Куряча машхурда Фото: shefdonna.com

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