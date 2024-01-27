Вишукана узбецька кухня — готуємо курячу машхурду з машем і гарбузом
Куряча машхурда — це приголомшливо смачний суп, у якому маш чудово поєднується з гарбузом та іншими овочами до смаку та сезону.
Машхурда — це національна узбецька страва, основою якої є маш і рис. Готується цей густий суп із різними овочами за сезоном і м'ясом. Найчастіше використовується курка або баранина. Рецептом курячої машхурди з машем і гарбузом поділився сайт Shef Donna.
Маш — це дуже дрібні боби, які не потрібно замочувати, як квасолю чи горох. Щоб вони зварилися, зазвичай потрібно не більш ніж пів години. Якщо у вас немає маша, його можна замінити сочевицею.
Інгредієнти:
- маш — 100 г;
- рис — 60 г;
- куряча грудка без кістки — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- помідори — 3-4 шт. невеликих;
- невеликий гарбуз — половинка;
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- коріандр мелений — 0,5 ч. л.;
- зіра мелена — 0,5 ч. л.;
- барбарис — 1 ч. л.;
- перець чилі — 1 стручок;
- кінза або петрушка — до смаку;
- сіль і мелений чорний перець — до смаку;
- вода — 1 л;
- борошно — 1-2 ст. л.
Читайте також:
На французький манер: як приготувати цибулевий суп
Італійський весільний суп у скороварці: рецепт ароматного Minestra Maritata
Між Лондоном і Калькуттою: дивовижний суп британської колоніальної кухні
Приготування
Крок 1
Курячу грудку наріжте на великі шматки й обваляйте їх у борошні.
Крок 2
У каструлі з товстим дном розігрійте рослинну олію, викладіть м'ясо й обсмажте його кілька хвилин.
Крок 3
Додайте дрібно нарізану цибулю та продовжуйте готувати ще 5 хвилин.
Крок 4
Помідори наріжте шматочками й додайте до курки та цибулі.
Крок 5
Гарбузи наріжте невеликими кубиками й додайте в каструлю. Обсмажуйте курку з овочами ще хвилин 5-7, періодично помішуючи.
Крок 6
Додайте в каструлю маш, коріандр, зіру, барбарис і перець чилі. Якщо хочете гостріше, перець розріжте вздовж на дві частини. Усе добре перемішайте.
Крок 7
Налийте в каструлю 3 склянки води й доведіть суп до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть під кришкою приблизно пів години до готовності маша.
Крок 8
Коли маш звариться, всипте в каструлю рис і додайте 1 склянку окропу. Приправте суп сіллю та чорним перцем до смаку та варіть ще хвилин 15 до готовності рису.
Крок 9
Машхурда — це густий суп. Але якщо вам хочеться рідкішої страви, на цьому етапі можна додати ще склянку окропу або курячого бульйону й довести суп до кипіння.
Крок 10
Розлийте машхурду по тарілках, посипте дрібно різаною кінзою або петрушкою та подавайте до столу.
Читайте також:
Не пропустіть рецепт нового фаворита серед супів: як зробити шедевр із зеленого горошку
Розсольник із маринованими огірками та перловкою: як приготувати ідеальний зимовий суп
Як стати супергероєм на кухні: приготуйте легендарний угорський паприкаш (відео)