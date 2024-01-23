Корисні лайфхаки: топ-5 найпопулярніших запитань щодо прибирання та відповіді на них

Оскільки багато хто з нас проводить більше часу вдома, пошук порад щодо ведення домашнього господарства зростає. І є топ запитань, що стосуються найактуальніших проблем.

Деякі питання з прибирання ставлять частіше, ніж інші, зокрема "як чистити духовку", або "як чистити срібло". Ці 5 найчастіших запитань про те, як наводити лад, взяті з Google Trends. Тут ви знайдете відповіді на всі свої найбільш хвилюючі питання з прибирання, пише BHG.

Як чистити духовку

Чищення духовки на перший погляд може здатися складним завданням. Це один з тих предметів домашнього вжитку, про чищення яких просто забувають, тому що вони не на виду, або забувають навмисно, тому що це здається складним завданням. Але очищення духовки не таке важке. Замість використання функції самоочищення духовки спробуйте встановити температуру 110 градусів, поставивши в духовку каструлю з водою як мінімум на 15 хвилин. Коли духовка охолоне, додайте в каструлю засіб для миття посуду і потріть духовку губкою, щоб видалити прилиплі шматочки. Найкращий спосіб підтримувати духовку в чистоті — це запобігати виникненню безладів до того, як вони відбудуться. Під час приготування їжі, яка може закапати духовку, спробуйте підкласти під неї деко, щоб не допустити потрапляння пролитої рідини на дно духовки.

Як почистити чавунну сковороду

Чавунна пательня необхідна на кухні, але її складніше правильно очистити, ніж звичайну пательню. Це пов'язано з її покриттям, яке утворюється під час запікання олії в поверхню сковорідки за високої температури. Щоб очистити чавунну сковорідку, потрібно виконати всього три кроки. Спочатку, поки каструля ще тепла після приготування, поставте її в раковину і промийте гарячою водою. Протріть поверхню неабразивною губкою, ще раз промийте, потім висушіть. Потім нанесіть тонкий шар олії на внутрішню частину паперовим рушником. Нарешті, якщо в сковороді пригоріли залишки їжі, використовуйте сіль і вологу губку й акуратно відполіруйте дно. Не забудьте зберігати чавунну сковороду в сухому місці.

Як чистити килим

Просто пропилососити килим недостатньо, щоб його почистити. Хоча чистка пилососом допомагає видалити бруд і сміття з волокон килима, глибоке чищення кожні 12-18 місяців необхідне для того, щоб ваш килим мав такий самий вигляд, як новий. Не забудьте звернутися до керівництва виробника килимів, перш ніж намагатися використовувати машину для чищення килимів. Спочатку ретельно пропилососьте килим, не поспішаючи і перекриваючи рухи. По-друге, нанесіть засіб для видалення плям з килима на плями, що в'їлися, і промокніть чистою тканиною. Нарешті, скористайтеся машиною для чищення килимів, взявши напрокат або найнявши професійну службу.

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Як очистити пральну машину

Щоб ваш одяг та інша постільна білизна зберігали свіжий запах, вам потрібно час від часу чистити пральну машину. Якщо ваша пральна машина має функцію самоочищення, зверніться до керівництва виробника, щоб дізнатися, як найкраще запустити цей цикл. Якщо ні, дотримуйтесь цього простого трьохетапного процесу. Спочатку увімкніть гарячу пральну машину, поки вона порожня, додавши в дозатор мийного засобу дві чашки білого оцту. Потім протріть пральну машину зсередини і зовні 1/4 склянки оцту, змішаного з літром води. Очистіть машину зубною щіткою і губкою. Останній крок — знову увімкнути пральну машину на гарячу воду без оцту або мийного засобу.

Як чистити срібло

Щоб ваші срібні вироби мали елегантний і бездоганний вигляд, рекомендується регулярно їх чистити. Ймовірно, всі необхідні інгредієнти вже є у ваших кухонних шафах. Щоб очистити срібло природним шляхом, вам знадобиться алюмінієва фольга, каструля або сковорідка, кипляча вода, харчова сода, сіль і м'яка тканина. Застеліть каструлю алюмінієвою фольгою, потім додайте води і доведіть до кипіння. Додайте 1/4 склянки харчової соди і дві чайні ложки солі в киплячу воду. Спостерігайте, як починають утворюватися бульбашки. Перемішайте розчин, потім додайте столове срібло в каструлю на 5 хвилин. Дістаньте столове срібло і, коли воно охолоне, витріть його м'якою тканиною.

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