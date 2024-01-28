Суп із баранячими реберцями, квасолею і томатами: рецепт ароматного і ситного обіду
Суп із реберцями виходить не тільки смачним, а й поживним. Приготувати його дуже просто. Замість баранячих реберець можна використовувати яловичі. Томати можна використовувати як свіжі, так і консервовані.
Суп із баранячими реберцями, квасолею і томатами — це ситна й ароматна страва, що ідеально підходить для холодних днів. Ніжне м'ясо баранини, що поєднується з багатим смаком квасолі та кисло-солодкими томатами, створює справжнє задоволення для ваших смакових рецепторів, повідомляє Teletype.
Інгредієнти:
- баранячі реберця — 500 г;
- квасоля (замочена ніч) — 200 г;
- помідори — 3 штуки;
- цибуля — 1 штука;
- морква — 1 штука;
- зелень (кріп, петрушка) — за смаком;
- часник — 2 зубчики;
- лавровий лист — 2 штуки;
- сіль, перець — за смаком;
- вода — 2 літри.
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Приготування:
Крок 1. Баранячі реберця ретельно промийте та залийте водою. Доведіть до кипіння і варіть на слабкому вогні протягом 1 години.
Крок 2. Додайте замочену квасолю до реберець і варіть ще 1 годину до м'якості м'яса та квасолі.
Крок 3. Наріжте цибулю та моркву дрібними кубиками. Обсмажте на пательні до м'якості та додайте в суп.
Крок 4. Помідори наріжте кубиками та додайте в суп. Варіть ще 15 хвилин.
Крок 5. Додайте лавровий лист, сіль і перець за смаком. Наприкінці варіння додайте дрібно нарізаний часник і зелень.
Крок 6. Подавайте суп гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.
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