Суп із баранячими реберцями, квасолею і томатами: рецепт ароматного і ситного обіду

Суп із реберцями виходить не тільки смачним, а й поживним. Приготувати його дуже просто. Замість баранячих реберець можна використовувати яловичі. Томати можна використовувати як свіжі, так і консервовані.

Суп із баранячими реберцями, квасолею і томатами — це ситна й ароматна страва, що ідеально підходить для холодних днів. Ніжне м'ясо баранини, що поєднується з багатим смаком квасолі та кисло-солодкими томатами, створює справжнє задоволення для ваших смакових рецепторів, повідомляє Teletype.

Інгредієнти:

баранячі реберця — 500 г;

квасоля (замочена ніч) — 200 г;

помідори — 3 штуки;

цибуля — 1 штука;

морква — 1 штука;

зелень (кріп, петрушка) — за смаком;

часник — 2 зубчики;

лавровий лист — 2 штуки;

сіль, перець — за смаком;

вода — 2 літри.

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Приготування:

Крок 1. Баранячі реберця ретельно промийте та залийте водою. Доведіть до кипіння і варіть на слабкому вогні протягом 1 години.

Крок 2. Додайте замочену квасолю до реберець і варіть ще 1 годину до м'якості м'яса та квасолі.

Крок 3. Наріжте цибулю та моркву дрібними кубиками. Обсмажте на пательні до м'якості та додайте в суп.

Крок 4. Помідори наріжте кубиками та додайте в суп. Варіть ще 15 хвилин.

Крок 5. Додайте лавровий лист, сіль і перець за смаком. Наприкінці варіння додайте дрібно нарізаний часник і зелень.

Крок 6. Подавайте суп гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.

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