Рулет "Олів'є": лаваш із ковбасою, овочами та плавленим сиром

Рулет із лаваша чудово поєднує в собі різні смаки та текстури. Він потішить близьких і гостей своїм оригінальним смаком. Приготувати його дуже легко.

Рулет із лаваша з вареною ковбасою, картоплею, яйцями, маринованими огірками та морквою, з додаванням плавленого сиру та майонезу — це проста в приготуванні й водночас ситна страва. Вона ідеально підійде для швидкого перекусу або як закуска на святковий стіл, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

варена ковбаса — 100 г;

картопля — 2 шт;

яйця — 2 шт;

мариновані огірки — 2 шт;

морква — 1 шт;

лист тонкого лаваша — 1 шт;

сирок плавлений — 2 ст.л.;

майонез — 1 ст.л.

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Приготування:

Крок 1. Відваріть картоплю та яйця до готовності. Остудіть, очистіть і наріжте невеликими кубиками.

Крок 2. Моркву відваріть до м'якості, охолодіть і також наріжте кубиками.

Крок 3. Варену ковбасу наріжте дрібними кубиками.

Крок 4. Мариновані огірки наріжте тонкими смужками або кубиками.

Крок 5. Розподіліть на лаваші шари начинки: спочатку картоплю, потім шар майонезу, ковбасу, яйця, моркву, мариновані огірки і вгорі плавлений сир.

Крок 6. Акуратно загорніть лаваш у рулет, починаючи з одного краю. Переконайтеся, що начинка рівномірно розподілена.

Крок 7. Перед подачею дайте рулету трохи постояти, щоб він просочився, потім наріжте на порційні шматочки.

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