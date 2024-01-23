Засипана капуста зі шкварками: рецепт давньої української страви (відео)

Любителі капусти оцінять цю страву за її аромат і смак. Вона дуже ситна і добре втамовує голод.

Засипана капуста — це давня українська страва родом із Західної України. Традиційно засипану капусту подавали на весілля та свята. Є кілька варіантів її приготування, але незмінний інгредієнт у кожному рецепті — це капуста, квашена чи свіжа, яку засипають пшоном. Своїм перевіреним способом приготувати цю страву поділилася учасниця 12 сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Мирослава Пекарюк.

Засипана капуста зі шкварками

Інгредієнти:

капуста квашена — 900 г;

пшоно шліфоване — 5 ст. л;

яйце — 1 шт;

сметана (20%) — 370 г;

цибуля — 3 шт;

підчеревина — 500 г;

сіль;

перець.

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Спосіб приготування:

Квашену капусту віджати, нарізати, залити холодною водою, варити майже до готовності. Якщо капуста дуже квасна, перед варінням промити її.

Пшоно залити окропом, залишити запарюватися на 15-20 хвилин, після чого злити воду.

Збити яйце, як на омлет, перетерти його з пшоном і засипаємо його зверху на капусту. Не перемішувати, поки не звариться пшоно. Вода має покривати пшоно десь на сантиметр.

Цибулю нарізати кубиками, підсмажити до золотистості, додати сметану і прогріти.

Влити засмажку в капусту і все добре перемішати.

Додати в капусту сіль і перець за смаком.

Цибулю дрібно нарізати. Підчеревину нарізати великими шматками на шкварки. Посмажити її доти, доки сало практично все не розтопиться. Додати цибулю, посолити, поперчити, смажити до рум'яності.

При подачі покласти в миску капусту, а зверху — шкварки.

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