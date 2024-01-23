Філолог розповів, як швидко перекладати слова українською мовою (відео)

Олександр Авраменко закликає користуватися онлайн-сервісами. Втім, варто знати, до яких джерел звертатися.

Відомий філолог Олександр Авраменко відповів, як швидко перекладати слова українською мовою. Лайфхаком педагог поділився в одному зі своїх експрес-уроків.

Популяризатор мови радить правильно користуватися онлайн-ресурсами.

Зокрема, звернути увагу на російсько-українські словники, адже цей ресурс обʼєднує 20 найавторитетніших словників.

Коли пошукова система видасть результат, потрібно клацнути на посилання "Російсько-українські словники. З незамулених джерел". Тоді у віконце вводьте необхідне слово та натискайте на "пошук".

Наприклад, снизойти — змилуватися, піти на поблажку, зробити ласку.

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Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, філолог, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає людей говорити без помилок, викорінюючи суржик. Авраменко також видає книги для підготовки до різноманітних іспитів з мови.

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