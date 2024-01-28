Простий картопляний суп із рибними консервами: на приготування піде не більше 30 хвилин

Картопляний суп із рибними консервами виходить дуже ароматним і напевно сподобається всій родині. Він чудово поєднується зі свіжим хлібом або грінками.

Картопляний суп із рибними консервами — це ситна та смачна страва, яка ідеально підходить для сімейного обіду або вечері. Рибні консерви додають супу ніжного смаку і роблять його більш поживним, а картопля забезпечує ситність. Ця страва стане чудовим вибором для будь-якого сезону, повідомляє Vаgabolua.

Інгредієнти:

рибні консерви (сайра, тунець або сардини) — 1 банка;

картопля — 3-4 штуки середнього розміру;

морква — 1 штука;

цибуля — 1 штука;

зелений горошок — 1 банка (за бажанням);

вода — 1,5 літра;

лавровий лист — 2 штуки;

сіль, перець — за смаком;

рослинна олія — для обсмажування;

зелень (кріп, петрушка) — для подачі.

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Приготування:

Крок 1. Очистіть і наріжте картоплю кубиками. Помістіть її в каструлю, залийте водою і поставте варитися.

Крок 2. Дрібно наріжте цибулю та моркву. Обсмажте їх на пательні з рослинною олією до м'якості.

Крок 3. Коли картопля буде майже готова, додайте в каструлю обсмажені овочі, лавровий лист, сіль і перець за смаком.

Крок 4. Відкрийте банку з рибними консервами, злийте рідину та додайте рибу в суп. Також можна додати зелений горошок для додаткової текстури.

Крок 5. Варіть суп ще 5-7 хвилин, щоб усі інгредієнти просочилися ароматами один одного.

Крок 6. Перед подачею посипте суп свіжою зеленню.

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