40 років: чому багато хто не відзначає цей ювілей

40-річчя — це перехід до п'ятого десятка, і часто люди в цей час оцінюють свої досягнення, шкодують про втрачені можливості та не мають особливого оптимізму щодо майбутнього. Однак усі ці емоції легко пояснюються кількома факторами.

40-річчя для багатьох людей дата, яку вони намагаються не відзначати. Це стосується не тільки українців або жителів пост-радянських республік, а й інших країн. Фокус зібрав найчастіші пояснення небажання святкувати 40-річний ювілей і забобони, пов'язані з цією цифрою.

40 асоціюється зі смертю і стражданнями

Цифра 40 кілька разів зустрічається в Біблії. Це і Великий потоп, що тривав 40 днів, і Мойсей, який водив свій народ пустелею 40 років, і Ісус Христос, який витримував піст 40 днів і 40 ночей в Іудейській пустелі, а потім перебував 40 днів на землі після свого воскресіння,

Крім того, існує думка, що душа людини блукає землею ще 40 днів після смерті, після чого втретє й востаннє постає перед Богом, який вирішує, куди їй вирушити.

Не виключено, що саме ці біблійні події й сформували таке випереджене ставлення до цієї дати. При цьому в Біблії ніде не сказано, що цей вік несе якусь небезпеку для людини.

Забобони, пов'язані з цифрою 4, можуть сягати корінням і в Середню та Східну Азію, де четвірка є цифрою нещастя, за аналогією з християнською цифрою 13. У цих регіонах навіть не відзначають четвертий поверх будівлі, а в Японії і зовсім немає лікарняних палат із цим номером. У китайській мові назва цифри 4 звучить схоже на слово "смерть".

Найцікавіше, що в Китаї 40-річчя дозволено святкувати тільки жінкам, але не чоловікам. Із 30-річним ювілеєм усе рівно навпаки.

Що кажуть астрологія і нумерологія?

З точки зору астрологів, 40-річчя знаменує собою кризу особистості, з якою людині доведеться впоратися. Річ у тім, що до 43 років особистість буде супроводжувати Уран, який створює важкі випробування — хвороби, звільнення, розпад сім'ї та інші негаразди.

Суміжна з астрологією нумерологія також радить людям, яким виповнилося 40 років, не прагнути до неробства і свят. У цю пору на людину чекає новий щабель розвитку, тому відволікатися на побутові радощі просто не можна.

40-річчя з точки зору психології

У психологів є своє пояснення, чому далеко не всі прагнуть святкувати перехід на п'ятий десяток. У період з 35 до 55 років у особистості починається так звана "криза середнього віку", яка найяскравіше проявляється в 40.

Згідно з дослідженням, що вивчило дані зі 145 країн, 40-50 років — найнещасливіший період у житті. Як свідчить аналіз, благополуччя людини має U-подібну форму: у дитинстві та юності воно перебуває на піку, потім знижується, досягаючи мінімуму в 40-50 років, а потім знову починає зростати.

На п'ятому десятку фізична форма людей починає погіршуватися. Організм повільніше відновлюється після захворювань і навантажень, з'являються зовнішні ознаки старіння. Водночас суспільство висуває до людей такого віку високі вимоги: вони мають забезпечувати дітей, що підростають, допомагати старим батькам, добре заробляти, брати участь у громадському житті.

Тому раптова хвороба, сімейні негаразди або втрата роботи по людях у цьому віці б'ють набагато сильніше, ніж по 20-30-річних.

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