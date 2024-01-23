Що запах поту може розповісти про ваше здоров"я

Запах поту може говорити про багато різних речей, іноді він пов'язаний з фізичною активністю або занадто спекотною погодою, коли наше тіло намагається охолодитися шляхом виділення поту. Але у деяких випадках запах поту може бути зв'язаним з іншими факторами, такими як харчування, стрес, рівень гормонів або навіть певні медичні стани або захворювання.

Людське тіло має унікальний запах, який у кожної людини різний. Ми рідко придаємо цьому значення, однак запах тіла, а особливо поту може сигналізувати про різні проблеми в людському організмі. Саме тому важливо знати і розуміти, що не так з організму, якщо ви відчули, що запах вашого поту змінився і пахне не так як зазвичай. Про різні види запаху поту та можливі проблеми зі здоров’ям розповів тренер Сергій Фальштинський.

Якщо ваш піт має запах ацетону

За словами тренера, якщо ви відчуваєте запах ацетону в поті, це може бути ознакою і навіть першим сигналом цукрового діабету. Ймовірніше всього, це свідчить про порушення обміну вуглеводів в організмі.

Якщо ваш піт має запах тухлих яєць

Неприємний запах з під пахв, або після потовиділення, що нагадує протухлі яйця або сірководень, ймовірніше всього, може вказувати на проблеми зі шлунком та кишківником

Якщо ваш піт пахне оцтом

Оцтовий запах поту може бути пов’язаний із дефіцитом вітаміну D, захворюваннями щитоподібної залози або мастопатією.

Якщо піт має запах аміаку, або іншими словами котячий запах

Якщо ваш піт має запах аміаку, це може вказувати на патологію нирок чи активність бактерії Helicobacter pylori.

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Якщо піт має рибний запах поту, або запах хлору

Неприємний запах поту, що нагадує рибу чи хлор, може бути свідчити про проблеми з печінкою.

Якщо піт має мишачий запах, або "запах старості"

Якщо ваш піт має запах, що нагадує мишу або "запах старості", це може вказувати на проблеми з гормональним фоном.

Якщо піт має запах молочної сироватки

Подагра, захворювання, пов’язані з порушенням обміну речовин, може викликати запах молочної сироватки поті.

Варто відзначити, що є така хвороба, як гіпергідроз. Це стан, коли у людини виділяється надмірна кількість поту. Це може бути обмежено окремими зонами тіла або охоплювати всю поверхню шкіри. Часто такий піт має виражений несприятливий запах.

Бактеріальна або грибкова інфекція шкіри також можуть спричиняти зміни в мікрофлорі шкіри та призводити до розкладу поту, що викликає неприємний запах.

Не забувайте і про харчові фактори. Деякі продукти, такі як часник, цибуля, міцні спеції та алкоголь, можуть впливати на запах поту. Іноді такі продукти можуть викликати виникнення неприємного запаху.

Важливо зазначити, що запах поту може бути результатом різних факторів, і це лише загальні приклади. Якщо ви маєте проблему із зміною запаху поту, рекомендується звернутися до лікаря для отримання конкретних порад та діагностики.

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