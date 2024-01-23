Як часто потрібно чистити праску та що зробити, щоб вона служила довше

Праска прослужить довше, якщо за нею правильно доглядати. Сюди входить не тільки правильне використання, а й регулярне чищення.

Праска — незамінний побутовий прилад у кожному домі. Однак вона, як і інша техніка, має властивість забруднюватися: на підошві утворюються плями, резервуар для води може вкритися накипом, і в підсумку праска потребує чищення. Воно істотно продовжить термін її служби. Як правильно очистити праску та як часто потрібно це робити, розповіла експертка з домоводства Марта Стюарт.

Як часто потрібно чистити праску?

Частота чищення праски залежить від того, як часто нею користуються, каже Кеті Кохун, директорка з франчайзингу компанії Two Maids.

"Якщо ви користуєтеся праскою щодня, її потрібно чистити хоча б раз на місяць. Якщо ви використовуєте її тільки від випадку до випадку, постарайтеся ретельно чистити праску кілька разів на рік. Підтримка блиску вашої праски візуально приємна, але також може допомогти захистити пластину від зносу, а речі — від пропалювання.

Як почистити праску?

Хоча праска — це інструмент для чищення, для її правильної роботи потрібен певний догляд.

"Обов'язково спорожняйте резервуар для води після кожного використання, оскільки застійна вода може спричинити плісняву й інші відкладення", — каже Кохун.

Для чищення праски вам знадобляться:

харчова сода;

ватні палички;

дистильована вода.

Щоб очистити вентиляційні отвори та підошву праски, змішайте харчову соду й воду у співвідношенні 2:1, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на підошву праски, покривши ділянки з важкими мінеральними відкладеннями, і протріть вологою тканиною.

Занурте ватні палички в дистильовану воду і вставте їхні кінці в отвори для пари. Злийте воду з резервуара й додайте дистильовану воду або суміш 1/4 склянки білого оцту й 3/4 склянки дистильованої води.

Увімкніть праску на повну потужність. Акуратно переміщайте праску назад і вперед над мискою. Вода й пара змиють накип і пил через підошву. Коли резервуар для води спорожніє, праска стане чистою.

Як видалити плями з підошви праски?

Якщо підошва праски вкрита характерними чорними плямами — поєднанням слідів опіків, розплавлених волокон тканини, скупчень води, бруду й пилу, її можна очистити, використовуючи сухий бавовняний рушник і сіль.

Порядок дій для видалення плям із праски:

Увімкніть праску на максимальну потужність і повністю вимкніть подачу пари.

Проведіть гарячою сухою праскою по сухому бавовняному рушнику, поки він не стане чистим.

Посипте столовою ложкою солі газету, паперовий або сухий бавовняний рушник і повторіть.

Як зберегти праску в чистоті?

На думку експертів, невеликий догляд за праскою має велике значення.

"Щоб продовжити термін служби праски та забезпечити безперебійну роботу, обов'язково дотримуйтеся всіх інструкцій із догляду за тканиною, не використовуйте праску за занадто високої температури, а після охолодження протирайте її після кожного використання", — радить Кохун.

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