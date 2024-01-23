Вправа, яка за 10 хвилин зніме біль у попереку

Хоч раз у житті кожна людина стикалася з неприємними та болючими відчуттями в спині, а саме в області попереку. Причини його появи може бути безліч. Через довгий період пасивного сидіння, недостатню фізичну активність або надмірне фізичне навантаження, недостатню розвиненість або послаблення м'язів кори та спини, через стиснення чи подразнення ішіального нерва, порушення структури хребта, такі як грижа диска або остеоартроз, і безліч інших причин. Ці прояви можуть бути як одноразові, так і різкі з агресивним болем.

Саме тому на такі випадки потрібно мати в пригоді дієві методи швидкої допомоги. Як за допомогою однієї вправи покращити самопочуття й зняти біль у попереку, розповів тренер Сергій Фальштинський.

Крок 1

Закидаємо ногу на ногу та вирівнюємо поставу.

Крок 2

Починаємо скручуватися — у попереку, у грудному відділі та в шиї.

Крок 3

Перебуваючи в такій позиції, виконуємо різносторонні ротації. Якщо болить із правої сторони, крутимо: грудний відділ вправо, нога — вліво. Якщо болить із лівої сторони, робимо: грудний відділ повертаємо вліво, ногу — вправо.

Робити вправу потрібно по 7 разів 2 рази на день протягом одного тижня. І вже на третій день ви відчуєте полегшення. Важливо змінювати позицію.

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Як правильно робити вправу, дивіться на відео нижче

Варто зазначити, якщо з'явився біль у попереку, перший крок, який необхідно зробити, — дати собі відпочити і, звісно ж, уникати фізичного навантаження, що може погіршити біль. Другим кроком може бути нанесення льоду на болючу ділянку протягом 15-20 хвилин кілька разів на день. Застосування теплоти, наприклад, гарячої ковдри або гарячої ванни також може допомогти.

Якщо біль декілька днів тримається чи погіршується, рекомендовано звернутися до лікаря. Фахівець зможе провести діагностику та запропонувати оптимальне лікування для вашого конкретного випадку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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