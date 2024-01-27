Яскраво і незвично: рецепт і варіанти подачі шпинатних млинців із начинкою (фото)

Шпинат надає млинцям красивого і незвичайного зеленого кольору, а начинка з філадельфії та червоної риби виходить дуже ніжною і просто тане в роті.

Шпинатні млинці з сиром Філадельфія та червоною рибою готуються дуже просто. Крім того, вони мають дуже яскравий і святковий вигляд. Млинці виходять дуже еластичними і не рвуться при загортанні начинки. Рецептом млинців і двома незвичайними способами їх подачі поділився сайт "Просторецепти".

У рецепті вказана досить велика порція. Ви можете зменшити кількість інгредієнтів удвічі або приготувати млинці впрок і зберігати їх у морозилці, вже з начинкою чи без.

Інгредієнти

Для млинців:

шпинат заморожений — 300 г;

вода — 700 г;

молоко — 500 г;

яйця — 4 шт;

сіль — 1 ч. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

олія рослинна — 3 ст. л.;

борошно пшеничне — 600 г.

Для начинки:

солона червона риба;

сир Філадельфія.

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Приготування

Крок 1

Шпинат залити гарячою водою і розмішати, щоб він розтанув. Якщо у вас ціле заморожене листя, подрібніть його в блендері на пюре.

Крок 2

Додайте до шпинату яйця, цукор, сіль і тепле молоко. Збийте міксером до однорідності.

Крок 3

Всипте борошно та розпушувач. Замісіть однорідне рідке тісто міксером або вінчиком.

Крок 4

Влийте рослинну олію і ще раз перемішайте.

Крок 5

Дайте тісту постояти 15-20 хвилин і випікайте млинці на гарячій пательні з двох боків. Перед тим, як вилити на сковороду першу порцію тіста, змастіть її олією.

Крок 6

Такі млинці з начинкою можна згорнути традиційним способом і подати на сніданок або вечерю. Але якщо вам потрібно накрити святковий стіл, млинці можна подати набагато цікавіше.

Традиційний спосіб подачі млинців із начинкою Фото: prostorecepty.com

Крок 7

Подайте млинці у вигляді суші. Для цього на край млинця покладіть сир і розподіліть його приблизно на половину поверхні млинця. Зверху викладіть скибочки риби та скрутіть млинець у рулет. Підрівняйте краї рулетика і розділіть його на кілька рівних частин. Викладіть ваші "млинцеві суші" на сервірувальне блюдо зрізами догори та посипте кунжутом.

Млинцеві суші Фото: prostorecepty.com

Крок 8

Наступний варіант подачі — млинцеві мішечки. У центр млинця покладіть ложку сиру, додайте зверху скибочку риби. Зберіть краї млинця в мішечок і зв'яжіть його стеблом зеленої цибулі або селери. Для такої подачі млинці краще випікати на сковороді маленького діаметра.

Млинцеві мішечки Фото: prostorecepty.com

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