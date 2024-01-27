Яскраво і незвично: рецепт і варіанти подачі шпинатних млинців із начинкою (фото)
Шпинат надає млинцям красивого і незвичайного зеленого кольору, а начинка з філадельфії та червоної риби виходить дуже ніжною і просто тане в роті.
Шпинатні млинці з сиром Філадельфія та червоною рибою готуються дуже просто. Крім того, вони мають дуже яскравий і святковий вигляд. Млинці виходять дуже еластичними і не рвуться при загортанні начинки. Рецептом млинців і двома незвичайними способами їх подачі поділився сайт "Просторецепти".
У рецепті вказана досить велика порція. Ви можете зменшити кількість інгредієнтів удвічі або приготувати млинці впрок і зберігати їх у морозилці, вже з начинкою чи без.
Інгредієнти
Для млинців:
- шпинат заморожений — 300 г;
- вода — 700 г;
- молоко — 500 г;
- яйця — 4 шт;
- сіль — 1 ч. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- олія рослинна — 3 ст. л.;
- борошно пшеничне — 600 г.
Для начинки:
- солона червона риба;
- сир Філадельфія.
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Приготування
Крок 1
Шпинат залити гарячою водою і розмішати, щоб він розтанув. Якщо у вас ціле заморожене листя, подрібніть його в блендері на пюре.
Крок 2
Додайте до шпинату яйця, цукор, сіль і тепле молоко. Збийте міксером до однорідності.
Крок 3
Всипте борошно та розпушувач. Замісіть однорідне рідке тісто міксером або вінчиком.
Крок 4
Влийте рослинну олію і ще раз перемішайте.
Крок 5
Дайте тісту постояти 15-20 хвилин і випікайте млинці на гарячій пательні з двох боків. Перед тим, як вилити на сковороду першу порцію тіста, змастіть її олією.
Крок 6
Такі млинці з начинкою можна згорнути традиційним способом і подати на сніданок або вечерю. Але якщо вам потрібно накрити святковий стіл, млинці можна подати набагато цікавіше.
Крок 7
Подайте млинці у вигляді суші. Для цього на край млинця покладіть сир і розподіліть його приблизно на половину поверхні млинця. Зверху викладіть скибочки риби та скрутіть млинець у рулет. Підрівняйте краї рулетика і розділіть його на кілька рівних частин. Викладіть ваші "млинцеві суші" на сервірувальне блюдо зрізами догори та посипте кунжутом.
Крок 8
Наступний варіант подачі — млинцеві мішечки. У центр млинця покладіть ложку сиру, додайте зверху скибочку риби. Зберіть краї млинця в мішечок і зв'яжіть його стеблом зеленої цибулі або селери. Для такої подачі млинці краще випікати на сковороді маленького діаметра.
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