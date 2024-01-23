Торт "Чоловічий ідеал": рецепт неймовірно смачного десерту (відео)

Після приготування торт необхідно поставити в холодильник для просочення. Найкраще залишити його на добу. За цей час крем добре просочить коржі, і десерт буде буквально танути в роті.

Торт із коньяком, медом і горіхами під назвою "Чоловічий ідеал" — чудовий варіант, щоб потішити коханого чоловіка, сина, тата чи брата не тільки до дня народження, а й просто без приводу. Такий десерт нікого не залишить байдужим, оскільки він виходить неймовірно смачним. Своїм перевіреним рецептом торта поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян.

Торт "Чоловічий ідеал"

Інгредієнти:

Для крему:

вершкове масло — 400 г;

варене згущене молоко — 2 банки;

ванілін.

Для тіста:

яйця — 4 шт;

цукор — 1 склянка;

мед — 2 ст. л;

коньяк — 3-4 ст. л;

розпушувач або сода, гашена оцтом, — 1 ч. л;

борошно — 3-3,5 склянки;

дрібно порубані волоські горіхи — 1-2 склянки.

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Спосіб приготування:

Для крему добре збити міксером збити масло, додати згущене молоко і ванілін. Відправити крем у холодильник.

Для тіста всі інгредієнти змішати по черзі та добре збити. борошно додавати доти, доки не вийде тісто густої консистенції.

Розділити тісто на 5 частин. На змащене олією деко покласти корж, розрівняти його по всій площині форми, присипавши злегка борошном, щоб не липло до пальців. Посипати корж волоськими горіхами, злегка втиснувши їх у тісто. Відправити форму з тістом у духовку, розігріту до 100 градусів. Готовність коржа перевіряти зубочистою. Так спекти всі п'ять коржів.

Готові коржі красти по краях. Обрізки подрібнити на крихти, які потім підуть як посипання.

Кожен корж рясно змастити кремом, покрити кремом і боки. Прикрасити торт крихтою і горіхами.

Готовий торт поставити в холодильник для просочення. Бажано залишити його там на добу. За цей час торт просочиться максимально.

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