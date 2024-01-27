Французький стиль: рецепт вишуканого шоколадно-фісташкового тарта без випічки
Це приголомшливо смачний десерт, приготувати який не складе великих труднощів.
Який смак може бути більш витонченим і шляхетним, ніж поєднання чорного шоколаду і фісташок? Десерт із таким дивовижним смаком у французькому стилі не залишить байдужим нікого. А щоб приготувати це кулінарне диво, потрібно зовсім небагато зусиль і терпіння дочекатися, поки застигне шоколад. А ось духовка вам не знадобиться зовсім. Рецептом тарта поділився сайт Home Idealist.
Інгредієнти:
Для тарта:
- печиво Oreo без начинки — 200 г;
- смажені солоні фісташки — 100 г;
- кокосова олія — 70 г.
Для шоколадного ганашу:
- кокосове молоко — 300 мл;
- розчинна кава — 1 ч.л.;
- чорний шоколад — 170 г.
Читайте також:
Італійський шоколадний десерт: як приготувати панпепато
Тістечко "солодка ковбаса": як приготувати оригінальні та прості ласощі
Смачніше, ніж у сувенірній крамниці. Рецепт ідеального рахат-лукуму
Приготування
Крок 1
Подрібніть у блендері фісташки та печиво. Додайте кокосову олію і добре все перемішайте.
Крок 2
Отриману суміш викладіть у прямокутну форму для випічки розміром 35 на 11 см, застелену харчовою плівкою. Розрівняйте суміш по дну форми і зробіть бортики.
Крок 3
Приберіть форму з тістом у морозилку на 20 хвилин.
Крок 4
Поки основа для тарта замерзає, змішайте в каструлі з товстим дном кокосове молоко та розчинну каву. Поставте каструлю на вогонь, доведіть суміш до кипіння і зніміть з вогню.
Крок 5
Чорний шоколад натріть на тертці та додайте шоколадну крихту в каструлю. Перемішуйте ганаш, поки шоколад повністю не розчиниться, а суміш не стане однорідного кольору. Остудіть ганаш до кімнатної температури.
Крок 6
Дістаньте форму з основою для тарта з морозилки і вилийте в неї ганаш. Приберіть тарт у холодильник мінімум на 4 години, щоб ганаш добре застиг.
Крок 7
Готовий тарт поріжте на порційні шматки і прикрасьте фісташками.
Читайте також:
Як приготувати "Вау" десерт із 4 інгредієнтів — покроковий рецепт приготування
Класична панна-котта: як приготувати ніжний італійський десерт
Швидкий десерт усього з 3 інгредієнтів: простий рецепт приготування