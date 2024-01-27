Французький стиль: рецепт вишуканого шоколадно-фісташкового тарта без випічки

Це приголомшливо смачний десерт, приготувати який не складе великих труднощів.

Який смак може бути більш витонченим і шляхетним, ніж поєднання чорного шоколаду і фісташок? Десерт із таким дивовижним смаком у французькому стилі не залишить байдужим нікого. А щоб приготувати це кулінарне диво, потрібно зовсім небагато зусиль і терпіння дочекатися, поки застигне шоколад. А ось духовка вам не знадобиться зовсім. Рецептом тарта поділився сайт Home Idealist.

Інгредієнти:

Для тарта:

печиво Oreo без начинки — 200 г;

смажені солоні фісташки — 100 г;

кокосова олія — 70 г.

Для шоколадного ганашу:

кокосове молоко — 300 мл;

розчинна кава — 1 ч.л.;

чорний шоколад — 170 г.

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Приготування

Крок 1

Подрібніть у блендері фісташки та печиво. Додайте кокосову олію і добре все перемішайте.

Крок 2

Отриману суміш викладіть у прямокутну форму для випічки розміром 35 на 11 см, застелену харчовою плівкою. Розрівняйте суміш по дну форми і зробіть бортики.

Крок 3

Приберіть форму з тістом у морозилку на 20 хвилин.

Крок 4

Поки основа для тарта замерзає, змішайте в каструлі з товстим дном кокосове молоко та розчинну каву. Поставте каструлю на вогонь, доведіть суміш до кипіння і зніміть з вогню.

Крок 5

Чорний шоколад натріть на тертці та додайте шоколадну крихту в каструлю. Перемішуйте ганаш, поки шоколад повністю не розчиниться, а суміш не стане однорідного кольору. Остудіть ганаш до кімнатної температури.

Крок 6

Дістаньте форму з основою для тарта з морозилки і вилийте в неї ганаш. Приберіть тарт у холодильник мінімум на 4 години, щоб ганаш добре застиг.

Крок 7

Готовий тарт поріжте на порційні шматки і прикрасьте фісташками.

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