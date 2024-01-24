Простий рецепт: готуємо голубці в мультиварці

Смак поєднання капусти, рису та фаршу знайоме практично кожному українцю. Втім, часто приготування голубців займає багато часу, проте є рецепт, який допомогає зекономити його.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом простого приготування голубців у мультиварці. Це займе близько півтори години.

ІНГРЕДІЄНТИ:

1 склянка рису;

500 г фаршу асорті;

1 ч. л. меленого коріандру;

1 капустина;

1 цибуля;

1 морква;

3 ст. л. олії;

сіль та перець до смаку;

2 лаврових листки;

3 зубчики часнику;

4 горошини духмяного перцю;

4 горошини чорного перцю.

Для заливки:

1 склянка сметани;

1 склянка води;

1 ст. л. томатної пасти;

сіль та перець до смаку.

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Варимо рис. Можна зробити це в мультиварці, обравши спеціальний режим, або в сотейнику. Заливаємо склянку рису двома склянками води, варимо 5 хвилин після закипання води, після чого вимикаємо вогонь та накриваємо сотейник кришкою ще на 15 хвилин.

З капустини обережно вирізаємо качан. Кипʼятимо воду у великій каструлі та кладемо в неї капустину. Вона має варитися кілька хвилин, після чого обережно відриваємо по одному листочку. Викладаємо їх в окрему тарілку (оскільки качан уже вирізано, листки будуть відділятися легко).

Відрізаємо з кожного листочка капусти тверду частину.

Нарізаємо цибулю мілкими кубиками, моркву натираємо на крупній тертці. Розігріваємо пательню з 3 ст. л. олії та робимо засмажку з цибулі та моркви.

У велику миску викладаємо відварений рис, додаємо засмажку, 500 г фаршу асорті, 1 ч. л. меленого коріандру, сіль та перець до смаку. Усе це мішаємо.

Викладаємо начинку в листки капусти та робимо голубці, загортаючи листки спочатку з боків. Викладаємо сформовані голубці в мультиварку швом униз, додавши 2 лаврових листки, 3 зубчики часнику, 4 горошини духмяного перцю і 4 горошини чорного перцю.

У миску вливаємо 1 склянку води, 1 склянку сметани, 1 ст. л. томатної пасти, сіль та перець до смаку. Мішаємо та заливаємо в чашу з голубцями. Ставимо режим тушіння. Це займе близько години.

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