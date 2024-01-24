Смачно і ситно: татарська шурпа з курки

Зазвичай шурпа вариться з баранини або птиці. Причому м'ясо кладеться великими шматками і вариться досить довго, тож просто розпадається на волокна і тане в роті.

Шурпа — це наваристий м'ясний бульйон з овочами. Так називають цей суп татари, вважаючи своєю національною стравою, хоча під різними схожими назвами шурпа відома у багатьох народів від Алтаю до Балкан. Відрізняє шурпу від інших супів велика кількість цибулі. Також додають крупно нарізані овочі, найчастіше картоплю та моркву. Рецептом цього смачного зігрівального супу поділився сайт Shef Donna.

Червоний солодкий перець і помідори — це необов'язкові компоненти страви, але з ними шурпа буде тільки смачнішою. У зимовий час можна взяти заморожений солодкий перець і консервовані у власному соку помідори (головне, щоб вони не були очищені від шкірки).

Кількість гіркого перцю регулюйте на свій смак. Якщо додати два стручки, як зазначено в рецепті, суп буде гострим.

Інгредієнти:

курка (стегна, гомілки) — 700 г;

ріпчаста цибуля — 200 г;

морква — 200 г;

картопля — 350 г;

червоний солодкий перець — 150 г;

помідори невеликі — 150 г;

гіркий перець — 2 стручки;

кінза або петрушка — пучок;

часник — 3 зубчики;

кмин — 2 чайні ложки;

фенхель — 1 чайна ложка;

лавровий лист — 2 шт;

чорний і червоний перець, сіль — за смаком;

олія рослинна — 1 ст.л.

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Приготування

Крок 1

Нагрійте каструлю з товстим дном, додайте трохи рослинної олії. Обсмажте шматки курки до золотистої скоринки з усіх боків. Якщо у вас вузька каструля і вся курка не лягає в один шар, обсмажуйте м'ясо частинами.

Крок 2

Кмин і фенхель розітріть у ступці. Цибулю дрібно наріжте, часник пропустіть через прес. Додайте спеції, цибулю та часник у каструлю до курки і залийте півтора літра окропу.

Крок 3

Додайте в бульйон лавровий лист, посоліть за смаком. Зменшіть вогонь і варіть близько години. Бульйон має ледь кипіти.

Крок 4

Підготуйте овочі. Наріжте крупно моркву, картоплю та солодкий перець. У помідорів виріжте плодоніжки. Один стручок гіркого перцю наріжте кільцями, насіння видаліть. Другий стручок відправиться в каструлю цілком.

Крок 5

Коли бульйон і курка будуть майже готові, додайте в каструлю моркву і гіркий перець.

Крок 6

Дочекайтеся, коли бульйон знову закипить і додайте картоплю.

Крок 7

Через 10 хвилин після картоплі додайте солодкий перець і помідори. Приправте суп за смаком червоним і чорним перцем і варіть шурпу ще 15 хвилин.

Крок 8

Кінзу або петрушку дрібно наріжте, додайте в суп, перемішайте і через хвилину вимкніть вогонь.

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