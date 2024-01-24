Пікантний гарнір: рецепт маринування цибулі
Маринована цибуля додає стравам яскравості та робить їх смак доволі виразним. Це смачний гарнір до плову, гречки чи як доповнення до салату.
Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко розкриває рецепт приготування смачної маринованої цибулі.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 200 г цибулі (синя, біла, ріпчаста);
- 50 г цукру;
- 50 г солі;
- 100 г оцту 6%;
- 150 мл теплої води;
- 2 горошини духмяного перцю;
- 1 бутон гвоздики;
- 1 лавровий лист (за бажанням);
- дрібка куркуми (за бажанням).
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Для початку чистимо велику цибулю (200 г). Нарізаємо її тонкими напівкільцями. Переміщуємо в ємність, де будемо маринувати.
У сотейнику або каструлі підігріваємо 150 мл води (щоб вона була відчутно теплою, до 40-45 градусів). Забираємо з вогню, додавши 50 г цукру, 50 г солі та вливши 100 г оцту з кислотністю 6%. Мішаємо інгредієнти до повного розчинення та дозволяємо маринаду охолонути до кімнатної температури.
Після цього заливаємо півкільця цибулі маринадом, кладемо в банку 2 горошини духмяного перцю та 1 бутон гвоздики. Можна додати маленький лавровий лист або його половинку. Зокрема, можна й всипати трішки куркуми для жовтенького кольору.
Банку закриваємо кришкою та залишаємо цибулю маринуватися за кімнатної температури. Для білої та синьої цибулі достатньо години, для ріпчастої – 3 години, оскільки вона має більш гіркий смак. Якщо хочете її одразу використовувати, тоді злийте маринад та додавайте до улюблених страв. В іншому випадку переставте в холодильник разом з маринадом та зберігайте кілька днів (до трьох).
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