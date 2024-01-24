Намазка зі шпротів із сиром і яйцем: смачна закуска за 15 хвилин
Намазка зі шпротів чудово поєднується з різними видами хліба та ідеально підходить для швидкого перекусу або як закуска на святковий стіл. Ви зможете здивувати своїх гостей цією незвичайною і смачною стравою.
Намазка зі шпротів — це ідеальний вибір для приготування швидких і апетитних бутербродів. Вона чудово підійде для сніданку, перекусу або як закуска до святкового столу. Простота приготування і неймовірно насичений смак зроблять цю намазку вашим фаворитом, пише Оbozrevatel.
Інгредієнти
Для приготування намазки потрібні такі продукти:
- шпроти в олії — 1 банка (160 г);
- твердий сир — 50 г;
- яйце куряче — 1 шт;
- цибуля ріпчаста — 1/2 шт;
- майонез — 2 столові ложки;
- зелень (кріп, петрушка) — для прикраси;
- сіль, чорний перець — за смаком.
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Приготування
- Відкрийте банку зі шпротами та злегка відіжміть олію. Яйце відваріть круто, остудіть і подрібніть. Сир натріть на дрібній тертці. Цибулю дрібно порубайте.
- У глибокій мисці розімніть шпроти виделкою до однорідної консистенції.
- Додайте до шпротів подрібнені яйце, сир і цибулю. Посоліть і поперчіть за смаком.
- Влийте майонез і ретельно перемішайте всі інгредієнти до отримання однорідної маси.
- Готову намазку викладіть у красиву миску, прикрасьте дрібно нарубаною зеленню. Подавайте з тостами або свіжим хлібом.
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