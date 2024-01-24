Чи можна запивати їжу: звичка, яка є у багатьох

Помірне вживання води під час їжі не повинно принести шкоди здоров'ю більшості людей. Важливо враховувати як власне самопочуття, так і загальні рекомендації.

Запивати їжу — це звичка, поширена в усьому світі. Багато людей не уявляють свій обід або вечерю без чашки чаю, склянки води або інших напоїв. Однак існують різні думки щодо того, наскільки це корисно чи шкідливо для здоров'я, повідомляє Mens Life.

Найчастіше ми запиваємо їжу за банальною звичкою. За звичаєм після трапези люди п'ють чай із солодощами. Видатний американський дієтолог Герберт Шелтон вважав, що пиття води під час або після їжі послаблює дію слини на їжу. Процес перетравлення їжі починається ще в роті, а якщо ми запиваємо їжу, слина розбавляється водою, і цей етап травлення пропускається.

Вплив на травлення

Основна причина, через яку не рекомендується запивати їжу, полягає в тому, що рідина може розбавляти шлунковий сік. Це, своєю чергою, потенційно уповільнює процес травлення, оскільки для перетравлення їжі потрібна певна концентрація кислоти.

З іншого боку, деякі дослідження показують, що вживання невеликої кількості рідини під час їжі може допомогти в переміщенні їжі травним трактом.

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Вплив на вагу

Пиття під час їжі може викликати більш швидке відчуття ситості, що потенційно може допомогти в контролі порцій і підтримці здорової ваги.

Водночас, якщо пити занадто багато під час їжі, це може призвести до розтягування шлунка і переїдання, оскільки рідина збільшує об'єм вмісту шлунка.

Вибір напоїв

Якщо ви вирішите пити під час їжі, вода — найкращий вибір. Вона не містить калорій і не впливає на смак їжі.

Солодкі газовані напої або соки можуть додавати зайві калорії та цукор у ваш раціон, а також сприяти карієсу.

Рекомендації:

Помірне вживання рідини (кілька ковтків) під час їжі, найімовірніше, не матиме значного впливу на травлення для більшості людей. Важливо прислухатися до сигналів свого тіла. Якщо ви відчуваєте дискомфорт або здуття живота після їжі з напоями, можливо, варто обмежити їх вживання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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