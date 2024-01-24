Як в домашніх умовах приготувати класичну солянку, як в ресторані

Солянка — смачний варіант першої страви з багатим мʼясним наповненням, яке ідеально поєднується з томатною заправкою та шматочком лимона. Цей варіант супу готують на насиченому мʼясному бульйоні з додаванням різних варіацій мʼяса. Щоб надати супу цікавого та пікантного аромату вкінці приготування в нього доливають свіжий росіл з огірків. Подають цю страву з оливками, шматочком лимона та ложкою сметани.

Звісно, як і більшості страв, рецептура солянки варіюється з різними інгредієнтами, однак, якщо ви мрієте скуштувати ту саму солянку, яку колись їли в кафе та ресторані, тоді вам варто спробувати приготувати її за рецептом футблогера Алекса Міля.

Інгредієнти

400 грамів копчених ребер;

200 грамів сосисок;

200 грамів мисливських ковбасок;

450 грамів картоплі;

2 літри води;

220 грамів цибулі;

100 грамів маринованих огірків;

сіль, перець — на смак

3 листи лаврушки;

1-2 столові ложки цукру;

1 столова ложка олія для смаження;

2 чайні ложки лимонного соку;

3 столові ложки томатної пасти;

по 30-40 грамів оливок і маслин.

Для подачі:

зелень (кріп, петрушка);

часточка лимона;

сметана.

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Спосіб приготування

Крок 1

Починаємо з приготування бульйону. Для цього беремо каструлю в якій плануємо готувати солянку, додаємо воду, копчені ребра і залишаємо готуватися протягом 30 хвилин.

Крок 2

У більшості випадків, в кафе та ресторанах до солянки додають картоплю. Ви цілком можете цього не робити. Однак, якщо все-таки вирішили додати картоплю, можете відправити її готуватися разом з копченими ребрами.

Крок 3

Готуємо засмажку. Для цього велику цибулину потрібно дрібно подрібнити на кубики та відправити смажитися на розігріту сковорідку з рослинною олією. Довести до золотистості — орієнтовно 3-4 хвилини.

Крок 4

До смаженої цибульки додаємо дрібно нарізані огірки, які також смажимо протягом 3 хвилин.

Крок 5

Додамо до засмажки томатну пасту та тушкуємо ще 3 хвилини. Після потрібно додати трішки бульйону і протушкувати ще 5 хвилин.

Крок 6

Дістаємо з бульйону ребра та відділяємо від них мʼясо. Мʼясо без кістки повертаємо в бульйон. Туди ж додаємо нарізані сосиски та копчені ковбаски, а також готову засмажку з цибулі та огірків.

Крок 7

Додаємо до бульйону трішки розсолу з огірків, трішки лимонного соку. Додаємо сіль, перець, лавровий лист, і цукор для стабілізації кислоти.

Крок 8

Додаємо нарізані оливки і маслини. Це можна зробити або перед самою подачею, або відправити в каструлю.

Крок 9

Все ретельно перемішуємо, доведемо до кипіння і готуємо ще протягом 15 хвилин. Після виключаємо вогонь і даємо настоятись під кришкою пів години.

Крок 10

Для подачі посипаємо наш суп зеленню, додаємо лимон і щедру ложку сметани.

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