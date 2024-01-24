Демі Мур у розкішній сукні вийшла на червону доріжку (відео)

Актриса зіграла роль однієї з "лебедів" і сукню вибрала відповідну. У своєму образі вона втілила весь гламур старого Голлівуду.

61-річна американська актриса Демі Мур продовжує демонструвати нев'янучу красу, з'являючись на червоних доріжках в ефектних образах. Не стала винятком і прем'єра нового серіалу каналу FX "Ворожнеча: Капоте проти лебедів" у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку, на яку завітала кінодіва, що зіграла в проєкті одну з ролей, пише RCFA.

У своєму образі Демі втілила суть гламуру старого Голлівуду. На ній була ефектна чорно-біла сукня від Balmain, створена в образі лебедя. Вбрання в стилі 1960-1970-х актриса підкреслила сережками і браслетом від Cartier. Ансамбль завершили босоніжки на високих стійких підборах.

Своє волосся вона залишила розпущеним, а макіяжем підкреслила риси обличчя.

"Капоте проти "лебедів" — друга частина антології "Ворожнеча", автором якої є Раян Мерфі, відомий за свої проєктами "Хор" і "Американська історія жахів". Серіал розповідає про автора "Сніданок у Тіффані" Трумена Капоте та "лебедів". Так Трумен називав своїх подруг із вищого суспільства, впливових жінок нью-йоркської еліти

Історія довгої дружби закінчилася зрадою. У 1975 році Капоте опублікував в Esquire єхидний початок роману "Почуті молитви". У тексті розповідалися не найприємніші подробиці і таємниці "лебедів". Публікація зруйнувала їхні стосунки і стала для Капоте соціальним самогубством.

Серіал виходить на екрани 31 січня 2024 року

Головні ролі в серіалі, прем'єра якого запланована на 31 січня, зіграли Том Голландер, Наомі Воттс, Демі Мур, Хлоя Севіньї та інші.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур розповіла, як почувається в статусі бабусі.