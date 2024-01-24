Забудьте про класичний рецепт вівсянки — лінива вівсянка з шоколадом
Вівсянка на сніданок є чудовим вибором для ранкового раціону! Вона є смачною і поживною стравою. Вона знижує холестерин, є відмінним джерелом антиоксидантів, сприяє травленню та регулює рівень цукру в крові. Саме тому часто при виборі, що приготувати на сніданок, випадає саме вона. Однак, класичний варіант цієї страви швидко може набриднути, а відмовлятися від її корисних властивостей не дуже то й хочеться.
Якщо вам набрид класичний варіант вівсянки, тоді спробуйте приготувати її ліниву версію із шоколадом, яку можна приготувати звечора і не витрачати час на приготування їжі зранку. Цей варіант містить в собі смачне поєднання інгредієнтів, а головне цей варіант вівсянки смакує і в холодному, і в теплому вигляді запропонувала футблогерка Валерія Велігура.
Інгредієнти
- 75 грамів стиглого банана;
- 75 грамів вівсянки чи вівсяних пластівців;
- 7 г какао;
- дрібка солі;
- 200 мілілітрів молока;
- 40 грамів вареної згущенки, карамелі та арахісової пасти;
- 20 грамів шоколаду;
- 10 грамів горішків.
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Спосіб приготування
Крок 1
Беремо стиглий банан і розминаємо виделкою до стану пюре.
Крок 2
Змішуємо пюре банана разом із вівсяними пластівцями. Туди ж додаємо 7 грамів какао, дрібку солі, 200 мілілітрів молоко та ретельно все перемішуємо до однорідності. Якщо ви надаєте перевагу більше солодкому варіанту, тоді додайте будь-який підсолоджувач, наприклад, цукор, сироп, цукрозамінник, мед і тому подібні.
Крок 3
Готову суміш висипаємо в стакан та прибираємо в холодильник на цілу ніч.
Крок 4
Зранку дістаємо вівсяну заготовку, покриваємо тонким шаром згущеного молока, карамелі, або арахісової пасти. Після зверху поливаємо розтопленим в мікрохвильовці шоколадом і прикрашаємо горішками.
Крок 5
Прибираємо готову страву у холодильник до повного застигання шоколаду. Після можна куштувати.
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