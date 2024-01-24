10 несподіваних речей, які можна очистити спиртом: корисні лайфхаки

Цей засіб з вашої аптечки настільки універсальний, що ви, ймовірно, не використовуєте його повною мірою. Але ж спиртом можна відчистити безліч речей.

Пляшка ізопропілового спирту, більш відомого як медичний спирт, коштує недорого, широко доступна і, ймовірно, стоїть на полиці у вас вдома. Якщо ні, ми настійно рекомендуємо додати спирт до свого списку покупок. Ця чудодійна рідина, завдяки своїм антисептичним і дезінфекційним властивостям є вирішенням незліченних побутових проблем. Яких саме, пише BHG.

Можливо, ви вже використовуєте медичний спирт як натуральний засіб для чищення, але є ймовірність, що є деякі речі, про які ви не знали, що ним можна очистити. Від видалення перманентного маркера з більш ніж дюжини поверхонь до видалення червоного вина з різних типів тканин і підлогових покриттів — цей засіб для чищення мало з чим може впоратися.

Збережіть цей посібник про речі, які можна очистити медичним спиртом, на випадок, якщо наступного разу ви зіткнетеся зі стійкою плямою або липкою поверхнею.

Поради з безпеки під час чищення спиртом

Перш ніж витягнути пляшку зі спиртом, зверніть увагу на ці правила техніки безпеки, щоб не заподіяти ненавмисної шкоди. Пам'ятайте про ці важливі правила, готуючись очистити (майже) кожну брудну поверхню у вашому домі.

Ніколи не змішуйте медичний спирт із відбілювачем. У сукупності ці дві речовини створюють хлороформ, який токсичний для вдихання людини.

Ніколи не використовуйте медичний спирт поруч із полум'ям, оскільки це легкозаймиста речовина. Перед тим як відкрити пляшку, задуйте свічки і зберігайте її далеко від джерел тепла.

Завжди використовуйте медичний спирт у добре провітрюваному приміщенні. Відкрийте вікна та увімкніть вентилятори, якщо це можливо.

Завжди зберігайте медичний спирт у недоступному для дітей і домашніх тварин місці.

Завжди перевіряйте, чи можна очистити сумнівний матеріал або поверхню медичним спиртом, перш ніж потенційно пошкодити ваші речі. Також непогано протестувати його на невеликій непомітній ділянці, навіть якщо його використання на цьому конкретному предметі вважається безпечним.

Ніколи не вживайте медичний спирт, навіть у невеликих кількостях. Навіть якщо ви протираєте ним рану, використовуйте його економно, оскільки занадто велике його всмоктування в шкіру може стати небезпечним.

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Що можна чистити спиртом

Нержавіюча сталь і хром

Легко видаліть плями від води, плями та відбитки пальців з нержавіючої сталі, змочивши тканину з мікрофібри медичним спиртом і протерши нею прилади або раковини (у напрямку волокон). Дверцята вашого холодильника, мікрохвильової печі та посудомийної машини можуть знову засяяти за лічені хвилини. Медичний спирт можна використовувати навіть для видалення помади і чорнила зі сталевого барабана сушарки.

Таку саму процедуру виконайте для видалення патьоків і плям із хромованих світильників і деталей меблів. Медичний спирт випаровується, тому, наприклад, немає потреби промивати його після протирання кранів. Він просто в одну мить руйнує мінеральні відкладення, які створюють плями від жорсткої води.

Мікрохвильова піч

Забули накрити залишки томатного соусу в мікрохвильовій печі? Не потрібно турбуватися про очищення. Спробуйте додати рівні частини медичного спирту і води в миску, придатну для використання в мікрохвильовій печі, і нагріти її протягом хвилини або двох. Дайте йому трохи охолонути, занурте в рідину тканину з мікрофібри і протріть нею внутрішню частину мікрохвильової печі. Пара, що утворилася з суміші, розпушить залишки продуктів, і їх буде набагато легше вийняти.

Жир і бруд

Візьміть миску, наповніть її 50% гарячою водою і 50% медичним спиртом, а потім занурте в розчин чисту губку. Спирт полегшить очищення жирних плям на плиті, кухонному фартусі, шафах і навіть дрібній побутовій техніці. Переконавшись, що плями зникли, змочіть другу чисту губку теплою водою, щоб сполоснути її, а потім витріть місце насухо м'яким рушником.

Скло та дзеркала

Заощаджуйте гроші і зробіть засіб для миття вікон власноруч, змішавши медичний спирт з водою (і невеликою кількістю білого оцту, якщо хочете) в пульверизаторі. Струсіть його, щоб змішати інгредієнти, і розпиліть на скляні поверхні, як-от вікна або стільниці, а також на дзеркала в будинку, щоб надати їм блиску без розводів. Це чудовий спосіб видалити лак для волосся і зубну пасту, які розбризкуються на дзеркалах у ванній, а також залишки маркера з дощок у вашому офісі.

Люстри

Чищення люстри — непросте завдання, незалежно від того, що ви для цього використовуєте. Наповніть розпилювач однією частиною спирту і чотирма частинами дистильованої води, а потім розпиліть суміш на м'яку тканину. Одягнувши бавовняні рукавички, щоб не залишити відбитків пальців, ретельно протріть окремі частини люстри, щоб видалити бруд і сміття.

Жалюзі

Очищення віконних жалюзі, можливо, ще більш виснажливе, ніж чищення люстри, але його можна виконати за допомогою різних засобів, зокрема медичного спирту. Змочіть у ньому тканину, а потім оберніть її навколо щітки для пилу або, якщо у вас її немає, кухонної лопатки або набору щипців. Пропускайте все, що ви використовуєте, між кожною планкою, поки вони не очистяться від пилу.

Оббивка і килим

Вивести пляму з дивана з мікрофібри або килима не так складно, як може здатися, якщо скористатися медичним спиртом. Розпорошіть спирт безпосередньо на пляму, а потім одразу ж витріть її світлою губкою або щіткою з м'якою щетиною. Щойно вона зникне, волога також має швидко зникнути. Потім ви можете використовувати суху щітку круговими рухами, щоб розпушити тканину. Медичний спирт також можна використовувати для видалення з килима стійких, липких плям від свічкового воску, деревного соку, або жиру. Утримайтеся від використання його на шерсті, віскозі та шовку, оскільки він може знебарвити ці волокна.

Електроніка

Медичний спирт — потужний засіб проти брудних мобільних телефонів, планшетів, навушників, контролерів, клавіатур і комп'ютерної миші. Подумайте, скільки разів на день ви торкаєтеся цих предметів або приносите їх (а саме телефон) із собою у ванну. Вони не тільки швидко збирають бактерії та мікроби, але також швидко накопичують бруд, жир, косметику і навіть частинки їжі. Ніколи не розпилюйте медичний спирт безпосередньо на пристрої, але ви можете дезінфікувати їх, змочивши в спирті безворсову тканину і провівши нею по поверхнях, намагаючись не потрапити у відкриті порти або динаміки. Ватний тампон, змочений спиртом, — чудовий спосіб проникнути в щілини, наприклад, між клавішами на клавіатурі.

Кімнатні рослини

Якщо ви помітили на своїх дорогоцінних рослинах невелике зараження щитівками, зокрема борошнистими червцями, змочіть ватний тампон медичним спиртом і прикладіть його до уражених ділянок. Це вб'є комах, але не вашу рослину.

Ювелірні вироби та срібло

Немає необхідності купувати дорогий засіб для чищення, якщо ви можете почистити прикраси, використовуючи побутові інгредієнти. Наповніть миску медичним спиртом, занурте в нього тьмяні прикраси і залиште на ніч. За допомогою тканини, ватного тампона або чистої зубної щітки акуратно зітріть залишки сміття, а потім ненадовго занурте їх у чисту миску зі спиртом, перш ніж дати їм висохнути на повітрі. Зверніть увагу, що цей підхід слід використовувати тільки для ювелірних виробів зі срібла (включно зі стерлінговим сріблом і платиною), золота і більшості дорогоцінних каменів. Біжутерію, зокрема вироби із пластику, міді, перлів або опалів, не можна чистити спиртом, оскільки він може роз'їсти ці матеріали.

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