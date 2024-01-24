Рецепт котлети по-київськи з курячого фаршу
Попри те, що це простіший рецепт приготування, вершкове масло буде так само витікати з котлети при розрізанні. Страва буде соковитою, смачною та навіть кориснішою.
Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко розкриває рецепт приготування знаменитих котлет по-київськи.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 500 г рубаного курячого фаршу;
- 1 склянка борошна для панірування;
- 1 склянка панірувальних сухарів;
- 2-3 яйця;
- 100 г перемеленого сала;
- 10 гілочок кропу;
- 100 г вершкового масла;
- сіль та перець до смаку.
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Спочатку вмикаємо духовку розігріватися до температури 180 градусів.
У цей час змішуємо в мисці 500 г рубаного курячого фаршу зі 100 г перемеленого сала. Додаємо сіль та перець до смаку, мішаємо та відбиваємо.
Після цього миємо 10 гілочок кропу та подрібнюємо зелень ножем. Розділяємо 100 г вершкового масла на 6 кубиків. Фарш так само розділяємо на 6 рівних частин. Розбиваємо в миску 2-3 яйця та легенько збиваємо виделкою.
Тоді обвалюємо кубики вершкового масла в подрібненому кропі. У кожну частину фаршу викладаємо по шматочку масла з кропом.
Загортаємо масло у фарш та формуємо довгасту котлету. Те саме повторюємо з кожною частиною фаршу.
Після цього паніруємо кожну котлету в борошні, у яйці та в панірувальних сухарях, після чого знову в яйці та сухарях.
Викладаємо сформовані котлети на деко, застелене пергаментом. Ставимо в духовку запікатися на 30 хвилин за температури 180 градусів.
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