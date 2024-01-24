Перша Повня у 2024 році: коли буде і чого очікувати від Вовчого Місяця
Перша Повня 2024 року відбудеться 25 січня о 19:54 за київським часом. Повний Місяць у Леві сприятиме тим, хто хоче опинитися в центрі уваги і здобути популярність.
Повний місяць у Леві може стати періодом для завершення старих справ, а також активного соціального життя. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам повний місяць 25 січня, а також що можна і не можна робити в цей період.
Що обіцяє нам Повний місяць у Леві?
Січневу повню традиційно називають Вовчим Місяцем. Цього місяця повний Місяць відбудеться в знаку Лева — найвогненнішому знаку. Це явище може нести за собою надлишок емоцій, але воно також може стимулювати активність у сфері вашого соціального життя. Повний Місяць у Леві сприятиме тим, хто хоче опинитися в центрі уваги і здобути популярність. Вас може відвідати почуття впевненості, з'явиться бажання справити на когось враження, домогтися захоплення.
Що можна робити в повний місяць:
- робити генеральне прибирання, позбуватися непотрібних речей;
- миритися;
- медитувати;
- доглядати за тілом, почати схуднення;
- займатися благодійністю.
Чого не можна робити в повний місяць:
- конфліктувати, сваритися, реагувати на провокації;
- починати нові справи, проекти, планувати майбутнє;
- займатися важкою фізичною працею;
- брати гроші в борг, оформляти кредити;
- купувати нерухомість, автомобілі;
- піддаватися смутку й негативним думкам;
- вживати алкоголь, важку їжу.
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