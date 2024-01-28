Паштет зі шпротів із вершками та коньяком: смачна закуска за 15 хвилин
Рибний паштет потішить вас своїм вишуканим смаком та оригінальністю. Коньяк додасть страві цікавої пікантності та вразить навіть найдосвідченіших гостей.
Паштет зі шпротів з вершками та коньяком — справжня гастрономічна насолода, що поєднує в собі ніжний смак риби та багатство вершків. Він ідеально підійде як для святкового столу, так і для ситного перекусу. Головне — зуміти вибрати якісні та смачні консерви, повідомляє Informative.
Інгредієнти:
- шпроти в олії — 1 банка (близько 150 г);
- вершки 20-30% жирності — 50 мл;
- коньяк — 1 столова ложка;
- вершкове масло — 30 г;
- цибуля ріпчаста — 1 маленька головка;
- чорний мелений перець — за смаком;
- сіль — за смаком (якщо необхідно);
- зелень (кріп або петрушка) для прикраси.
Читайте також:
Як приготувати французькі тости з яблуками
Тости з сиром рікотта: найкращий початок робочого дня
Вегетаріанські бутерброди з овочами та зеленню
Приготування:
- Наріжте цибулю дрібними кубиками. Відкрийте банку шпрот і злийте зайву олію.
- Розігрійте сковорідку, додайте вершкове масло та обсмажте цибулю до золотистого кольору.
- У сковороду до цибулі додайте шпроти, розминаючи їх виделкою до утворення однорідної маси. Обсмажте разом із цибулею на повільному вогні протягом 3-4 хвилин.
- Влийте вершки та додайте коньяк, ретельно перемішайте. Тушкуйте на невеликому вогні ще кілька хвилин.
- Зніміть сковорідку з вогню і залиште суміш остигати. Потім перекладіть вміст у блендер і подрібніть до гладкої консистенції.
- Перекладіть готовий паштет у миску або форму, прикрасьте зеленню. Охолодіть у холодильнику перед подачею.
Поради:
- за бажанням можна додати трохи часнику або лимонного соку для додаткового смаку;
- подавати паштет рекомендується на тостах або свіжому хлібі.
Читайте також:
Паштет із курячою печінкою та шаром сиру з помідорами
Тарталетки з печінковим паштетом і гранатовим желе
Ніжний паштет зі свинячої печінки