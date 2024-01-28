Паштет зі шпротів із вершками та коньяком: смачна закуска за 15 хвилин

Рибний паштет потішить вас своїм вишуканим смаком та оригінальністю. Коньяк додасть страві цікавої пікантності та вразить навіть найдосвідченіших гостей.

Паштет зі шпротів з вершками та коньяком — справжня гастрономічна насолода, що поєднує в собі ніжний смак риби та багатство вершків. Він ідеально підійде як для святкового столу, так і для ситного перекусу. Головне — зуміти вибрати якісні та смачні консерви, повідомляє Informative.

Інгредієнти:

шпроти в олії — 1 банка (близько 150 г);

вершки 20-30% жирності — 50 мл;

коньяк — 1 столова ложка;

вершкове масло — 30 г;

цибуля ріпчаста — 1 маленька головка;

чорний мелений перець — за смаком;

сіль — за смаком (якщо необхідно);

зелень (кріп або петрушка) для прикраси.

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Приготування:

Наріжте цибулю дрібними кубиками. Відкрийте банку шпрот і злийте зайву олію. Розігрійте сковорідку, додайте вершкове масло та обсмажте цибулю до золотистого кольору. У сковороду до цибулі додайте шпроти, розминаючи їх виделкою до утворення однорідної маси. Обсмажте разом із цибулею на повільному вогні протягом 3-4 хвилин. Влийте вершки та додайте коньяк, ретельно перемішайте. Тушкуйте на невеликому вогні ще кілька хвилин. Зніміть сковорідку з вогню і залиште суміш остигати. Потім перекладіть вміст у блендер і подрібніть до гладкої консистенції. Перекладіть готовий паштет у миску або форму, прикрасьте зеленню. Охолодіть у холодильнику перед подачею.

Поради:

за бажанням можна додати трохи часнику або лимонного соку для додаткового смаку;

подавати паштет рекомендується на тостах або свіжому хлібі.

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