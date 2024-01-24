Чому "за замовчуванням" це калька: як сказати правильно (відео)
З розвитком нових технологій у мові зʼявляються нові слова. Проте часом ми помилково їх вживаємо.
Український філолог Олександр Авраменко розкрив, чому фраза "за замовчуванням" — це калька. Про це педагог розповів в одному зі своїх мініуроків.
З розвитком нових технологій у мові зʼявляються нові слова. Одне з таких "за замовчуванням" (з англ. "default"). Втім, це калька з російської мови — "по умолчанию".
Правильно сказати, коли ми описуємо це поняття:
- усталене налаштування;
- як усталено;
- стандартне налаштування.
Читайте також:
Олександр Авраменко запропонував вправу для викорінення суржику.
Як українською сказати "С легким паром".
Як правильно відповідати на запитання "Котра година?"
Зазначимо, що Олександр Авраменко — це відомий український учитель, філолог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик. Зокрема, він видає книги для підготовки до іспитів з мови.
Читайте також:
Як правильно говорити про пересування транспортом.
Чому у Львові існує Руська вулиця.
Чому не можна говорити "вірне рішення".