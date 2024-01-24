Чому "за замовчуванням" це калька: як сказати правильно (відео)

З розвитком нових технологій у мові зʼявляються нові слова. Проте часом ми помилково їх вживаємо.

Український філолог Олександр Авраменко розкрив, чому фраза "за замовчуванням" — це калька. Про це педагог розповів в одному зі своїх мініуроків.

З розвитком нових технологій у мові зʼявляються нові слова. Одне з таких "за замовчуванням" (з англ. "default"). Втім, це калька з російської мови — "по умолчанию".

Правильно сказати, коли ми описуємо це поняття:

усталене налаштування;

як усталено;

стандартне налаштування.

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Олександр Авраменко

Зазначимо, що Олександр Авраменко — це відомий український учитель, філолог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик. Зокрема, він видає книги для підготовки до іспитів з мови.

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