Фортуна посміхається рідко: найбільш невдачливі знаки Зодіаку

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким фортуна посміхається рідше за інших. Вони не покладаються на удачу у своєму житті, а звикли всього всього досягати своєю завзятістю.

Деякі знаки Зодіаку знають, що покладатися на удачу їм не варто. Про найбільш невдачливих знаків розповіла астролог OLGA STELLA.

Козеріг

Козерогам щастить рідко і домогтися посмішки фортуни їм не вдається жодними способами, тому все, що в них є, дістається їм наполегливою працею. А якщо везіння і наздогнало представників цього знака, то вони схильні шукати логічне пояснення ситуації, а не вірити в подарунки долі.

Терези

Коли Терезам щастить, вони влаштовують маленьке свято — віддячити долі та насолодитися моментом. Бо трапляється це дуже рідко. Але Терези не акцентують на цьому увагу і дискомфорту в їхнє життя це не приносить. Вони сподіваються на свій щасливий лотерейний квиток, а хто наполегливо чекає, той дочекається свого.

Риби

Риби вже давно вивчили: все добре в особистому житті, отже, можна очікувати труднощів на роботі. У житті представників цього знака є тенденція до того, що їм не може щастити у всіх сферах життя одночасно. Це, звісно, засмучує Риб, але натомість дає їм мотивацію триматися в тонусі й розв'язувати проблеми.

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