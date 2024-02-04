Баниця з капустою або Зельник: відомий пиріг із Північної Македонії
Зельник — це традиційний північномакедонський пиріг, який можна начинити різними інгредієнтами, як-от сир, шпинат, яйця, м'ясо, цибуля-порей або капуста.
Баниця з капустою, відома також як Зельник, являє собою дуже смачну страву з багатим смаком і ароматом. Така випічка зможе потішити всіх любителів пирогів, пише Тaste Аtlas.
Інгредієнти:
- тісто філо (готове) — 1 пачка;
- білокачанна капуста — 500 г;
- цибуля — 1 шт;
- рослинна олія — 3 столові ложки;
- сіль, перець — за смаком;
- яйця — 2 шт;
- кефір або йогурт — 200 мл;
- вершкове масло — 50 г;
- зелень (кріп, петрушка) для декорування.
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Приготування:
Крок 1. Нашаткуйте капусту та цибулю. На пательні з рослинною олією обсмажте цибулю до м'якості, додайте капусту, сіль і перець. Тушкуйте до готовності капусти.
Крок 2. Розігрійте духовку до 180°C. Розтопіть вершкове масло. Філо тісто викладіть шарами, кожен шар змащуючи розтопленим маслом.
Крок 3. На тісто викладіть капустяну начинку, зверху рівномірно розподіліть збиті з кефіром яйця.
Крок 4. Для досягнення найкращого результату перед випіканням пиріг слід змастити вершковим маслом, щоб пиріг набув золотисто-коричневого кольору. Запікайте баніцу в духовці до золотистої скоринки, близько 30-40 хвилин.
Крок 5. Подавайте пиріг гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.
Баниця з капустою або Зельник — це не тільки смачна, а й ситна страва, яка неодмінно стане родзинкою вашого столу.
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