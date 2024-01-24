Дуже швидко та смачно: рецепт лінивих вареників із соусом
Коли немає часу, а приготувати улюблену страву дуже хочеться, є вихід. Можна скористатися "лінивим" методом.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом швидкого приготування вареників, який у народі назвали "лінивим".
ІНГРЕДІЄНТИ
Для вареників:
- 300 г сиру;
- 1 яйце;
- 2 ст. л. цукру;
- 4 ст. л. борошна;
- 1 дрібка солі (+ ще одна, щоб додати в воду при варінні);
- 3 г цедри лимона.
Для соусу:
- 200 г натурального йогурту;
- 1 ст. л. цукрової пудри;
- 2 гілочки м'яти.
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Для початку беремо 300 г сиру та перетираємо його через сито.
З половини лимона теркою натираємо цедру.
У мисці змішуємо сир, 2 ст. л. цукру, дрібку солі, лимонну цедру та яйце. Додаємо 4 ст. л. борошна та замішуємо тісто. У каструлю наливаємо воду і доводимо її до кипіння.
Робочу поверхню засипаємо борошном. Формуємо з тіста довгі трубочки і ріжемо їх на шматочки довільної форми.
Потрібно трохи приплюснути та обваляти в борошні.
Відварюємо шматочки тіста в киплячій воді протягом 2 хвилин після спливання. У цей час беремося за приготування соусу.
Змішуємо 200 г натурального йогурту, 1 ст. л. цукрової пудри і подрібнене листя м'яти з 2 гілочок. Подаємо вареники із соусом.
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