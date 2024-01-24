Дуже швидко та смачно: рецепт лінивих вареників із соусом

Коли немає часу, а приготувати улюблену страву дуже хочеться, є вихід. Можна скористатися "лінивим" методом.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом швидкого приготування вареників, який у народі назвали "лінивим".

ІНГРЕДІЄНТИ

Для вареників:

300 г сиру;

1 яйце;

2 ст. л. цукру;

4 ст. л. борошна;

1 дрібка солі (+ ще одна, щоб додати в воду при варінні);

3 г цедри лимона.

Для соусу:

200 г натурального йогурту;

1 ст. л. цукрової пудри;

2 гілочки м'яти.

Читайте також:

Рецепт домашнього квасу.

Рецепт салату з морквою та капустою.

Рецепт салату з куркою та ананасами.

Для початку беремо 300 г сиру та перетираємо його через сито.

З половини лимона теркою натираємо цедру.

У мисці змішуємо сир, 2 ст. л. цукру, дрібку солі, лимонну цедру та яйце. Додаємо 4 ст. л. борошна та замішуємо тісто. У каструлю наливаємо воду і доводимо її до кипіння.

Робочу поверхню засипаємо борошном. Формуємо з тіста довгі трубочки і ріжемо їх на шматочки довільної форми.

Потрібно трохи приплюснути та обваляти в борошні.

Відварюємо шматочки тіста в киплячій воді протягом 2 хвилин після спливання. У цей час беремося за приготування соусу.

Змішуємо 200 г натурального йогурту, 1 ст. л. цукрової пудри і подрібнене листя м'яти з 2 гілочок. Подаємо вареники із соусом.

Читайте також:

Рецепт вінегрету з авокадо та горіхами.

Рецепт караїмських пиріжків з картоплею.

Рецепт смачної картоплі по-селянськи.