Ніжна півонія: експерти назвали квітку 2024 року

Експерти називають цю позачасову рожеву квітку квіткою 2024 року. Адже півонії, що мають ніжний аромат, подобаються практично всім.

Щороку експерти 1-800-Flowers, популярної в США компанії з доставки квітів, обирають одну квітку і одну рослину символом нового року, ґрунтуючись на символіці, популярності та прогнозованих тенденціях. І вони вирішили, що це буде півонія. І нехай США від нас далеко, півонії популярні і в Україні. Їх вирощують на присадибних ділянках і використовують для букетів. Про це пише BHG.

Чудова півонія стала квіткою 2024 року цілком заслужено. Вона має розкішний вигляд і приємний солодкий аромат.

"Заглядаючи в майбутнє до 2024 року, ми вибрали півонію і філодендрон як квітку і рослину року, щоб допомогти нашим клієнтам виразити себе, принести радість і розвивати значущі зв'язки з важливими людьми в їхньому житті", — заявив Абхай Патель, президент бренду "800-Flowers".

Квіти півонії

"Півонії з їхніми яскравими і ніжними пелюстками — ідеальний жест для романтичних і святкових заходів, а філодендрон з його вражаючим листям надихає любителів рослин і декору привнести природу в дім", — зазначив він.

Найпопулярніші кольори півоній — ніжно-рожевий і білий, ці відтінки домінують і у весільній індустрії. Коли справа доходить до подарунків, найбільш популярні рожевий і червоний, але півонії пропонують широкий вибір кольорів.

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6 цікавих фактів, які ви маєте знати про півонії

Окремі квіти півонії можуть досягати 25 см завширшки, залежно від сорту, і бувають усіх кольорів, крім синього. Крім великих багатошарових квітів і солодкого аромату, півонії мають неймовірну живучість (вони можуть жити понад 100 років). З них виходять чудові букети, які стоять у вазі тиждень або більше. Їх можна зберігати в холодильнику, щоб зберегти бутони до трьох місяців, а потім насолоджуватися ними ще довго після природного сезону цвітіння. Не дивно, що півонії так улюблені, але в них укладено набагато більше, ніж ви можете собі уявити.

Півонія має багатовікову історію

Півонії родом з Азії, Європи та західної частини Північної Америки. На початку китайської історії півонія вважалася національною квіткою (хоча тепер офіційно це квітка сливи). Китайська династія Тан почала розводити півонії при імператорських дворах у VII столітті до нашої ери. Їхня популярність поширилася на Японію на початку 11 століття, а також у Францію та Англію в 18 столітті. Потім, наприкінці 1800-х і початку 1900-х років, вони почали набирати популярність у США. Півонія навіть стала квіткою штату Індіана 1957 року, замінивши цинію.

Існує величезна різноманітність півоній

Існує понад 6500 сортів півоній, і постійно з'являються нові. Всі вони діляться на три основні категорії: деревні, трав'янисті та іто (помісь двох інших). Більшість видів найкраще почуваються на повному сонці, але деякі деревовидні півонії найкраще почуваються в півтіні. Півонії зазвичай цвітуть з кінця весни до початку літа, є ранньо-, середньо- і пізньоквітучі сорти, які дають змогу продовжити квіткове шоу.

Їхнє ім'я сягає корінням у грецьку міфологію

Півонія названа на честь Пеона (також пишеться як Пеан), який був учнем Асклепія, грецького бога медицини і зцілення. Одна з версій свідчить, що Пеон, відомий як цілитель богів, використовував півонію, щоб залікувати рану Зевса. Коли Асклепій став смертельно заздрити своєму учневі, Зевс врятував Пеона, перетворивши його на квітку півонії.

Півонії мають лікувальні властивості

Дослідження показали, що півонії можуть використовуватися для ефективного лікування запалень, тромбів і загального болю. Фактично, коріння і насіння півоній упродовж століть використовували в традиційній китайській медицині для лікування головного болю, астми, судом, захворювань печінки і низки інших недуг. Півонії також використовували в європейській фітотерапії як засіб від проблем із сечовим міхуром і нирками.

Квіти півонії

Але півонії можуть викликати розлад шлунково-кишкового тракту як у людей, так і у тварин, таких як кішки і собаки, якщо їх вживати у великих кількостях.

Квіти півоній мають символізм

Півонії часто обирають наречені завдяки їхній символіці. Вони уособлюють романтику та кохання і вважаються гарною ознакою щасливого шлюбу. Вони також є традиційною квіткою на 12-ту річницю весілля. Цікаво, що у вікторіанську епоху квіти символізували сором і сором'язливість. У Китаї та Японії вони символізують сильні й позитивні чесноти, як-от хоробрість, честь, повагу, шляхетність, успіх і процвітання.

Аляска та Нідерланди — найбільші виробник півоній

Нідерланди є найбільшим виробником зрізаних півоній (понад 40 відсотків від передбачуваного світового виробництва), але перспективним джерелом, що, можливо, дивно, є Аляска. За даними Товариства півоній Аляски, триваліший і прохолодніший вегетаційний період дає змогу домогтися більших цвітінь у пізніші терміни. Це означає, що вони доступні з червня по вересень, у самий розпал весільного сезону. Найбільш часто вирощуваним сортом є "Сара Бернар", який має ніжно-рожеві махрові квіти з безліччю пелюсток.

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