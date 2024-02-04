Млинці з "Нутеллою" та бананом: сніданок, про який мріє кожен

Якщо ви любите каву та млинці, то цей рецепт для вас. Це чудовий варіант для солодкого сніданку, який збере навколо столу всіх домочадців.

Млинці з шоколадною пастою "Нутелла" та бананом — це солодке та смачне частування, яке чудово підійде як для ранкового сніданку, так і для десерту протягом дня. Легкі та повітряні млинці з ніжною начинкою неодмінно сподобаються всім любителям солодкого, пише Smachno.

Інгредієнти:

молоко — 500 мл;

борошно — 200 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 2 столові ложки;

дрібка солі;

олія рослинна — для смаження;

паста "Нутелла" (або інший шоколадний крем) — до смаку;

банани — 2 шт.

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Приготування:

Крок 1. У глибокій мисці змішайте борошно з цукром і сіллю. Додайте яйця та молоко, ретельно перемішайте до однорідності. Залиште тісто на 20 хвилин, щоб воно трохи постояло.

Крок 2. На добре розігрітій сковороді, змащеній олією, випікайте млинці до золотистої скоринки з обох боків.

Крок 3. На готові млинці рівномірно намажте шоколадну пасту "Нутелла". Зверху викладіть скибочки банана.

Крок 4. Скачайте млинці з начинкою в рулет або складіть навпіл.

Крок 5. Подавайте млинці теплими, прикрасивши свіжими фруктами або посипавши цукровою пудрою.

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