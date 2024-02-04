Млинці з "Нутеллою" та бананом: сніданок, про який мріє кожен
Якщо ви любите каву та млинці, то цей рецепт для вас. Це чудовий варіант для солодкого сніданку, який збере навколо столу всіх домочадців.
Млинці з шоколадною пастою "Нутелла" та бананом — це солодке та смачне частування, яке чудово підійде як для ранкового сніданку, так і для десерту протягом дня. Легкі та повітряні млинці з ніжною начинкою неодмінно сподобаються всім любителям солодкого, пише Smachno.
Інгредієнти:
- молоко — 500 мл;
- борошно — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 2 столові ложки;
- дрібка солі;
- олія рослинна — для смаження;
- паста "Нутелла" (або інший шоколадний крем) — до смаку;
- банани — 2 шт.
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Приготування:
Крок 1. У глибокій мисці змішайте борошно з цукром і сіллю. Додайте яйця та молоко, ретельно перемішайте до однорідності. Залиште тісто на 20 хвилин, щоб воно трохи постояло.
Крок 2. На добре розігрітій сковороді, змащеній олією, випікайте млинці до золотистої скоринки з обох боків.
Крок 3. На готові млинці рівномірно намажте шоколадну пасту "Нутелла". Зверху викладіть скибочки банана.
Крок 4. Скачайте млинці з начинкою в рулет або складіть навпіл.
Крок 5. Подавайте млинці теплими, прикрасивши свіжими фруктами або посипавши цукровою пудрою.
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