Ракам — кохання, Близнюкам — розчарування. Таро-прогноз любовної сфери на 2024 рік

Хоч би якими моторошними були прогнози багатьох астрологів на 2024 рік, пророцтва будуть актуальними не для всіх. Для когось 2024 рік стане періодом досягнень і щасливих емоцій з важливих приводів.

Кажуть, що високосний рік поганий для романтичних стосунків, нових зустрічей із партнерами та весіль. Але чи так це насправді? І чи для всіх актуальні такі твердження? Розбираємося в Таро-прогнозі 2024 на кохання.

Овен

Для Овнів буде актуальним питання повернення партнерів із минулого. Причому, спроби уникнути цього контакту ні до чого не приведуть. Навпаки: вам доведеться повернутися і закрити гештальт. До слова, для багатьох цей контакт стане успішним і дасть змогу створити міцні стосунки, які не вдалися в минулому.

Телець

На Тельців очікують нові знайомства після важкого розриву або просто закінчення попередніх стосунків. До вас іде людина за долею! Щоправда, щасливої події варто очікувати тільки до середини року 2024. Початок періоду буде не найкращим часом вашого життя в сенсі романтичних стосунків, але ви відчуєте суттєві зміни в майбутньому.

Близнюки

Близнюків очікує крах стосунків, розлучення, обнулення. У 2024 році вам доведеться зализувати рани і проходити глибоку трансформацію. Вам це не сподобається, але в підсумку — зміни потрібні у вашому житті. Занадто довго у вас нічого не змінювалося, а це заважає розвитку особистості.

Рак

На Раків очікує довгоочікуване створення сім'ї або перехід стосунків на новий рівень: весілля, народження дитини, купівля житла. Словом, Ракам 2024 рік приготував проривні події в найкращому сенсі слова "проривний".

Лев

На Левів чекає гарячий період пристрасних стосунків і знайомств. До кінця 2024 року представники знака відчують себе переможцями, які пережили безліч цікавих подій і важливого досвіду в стосунках. Для Львів рік, що настав, — рік перемог, у всіх сенсах.

Діва

У Дів усе буде оновлюватися в кращий бік. На вас чекають цікаві знайомства, радість спілкування, заміжжя або одруження, комфорт у всіх проявах. Для багатьох 2024 рік обіцяє народження дітей, набуття свого житла або оновлення життєвого простору.

Ваги

У Терезів перспектива цікавих знайомств зі швидким переходом на новий рівень стосунків. При цьому, ймовірне повернення стосунків із минулого або знайомство в середовищі друзів. Якщо знайомі пропонуватимуть познайомити з другом або подругою — не відмовляйтеся!

Скорпіон

На Скорпіонів очікують розлучення і розставання. Помірна течія життя закінчиться різкими, несподіваними подіями, що ведуть до духовного зростання за арканом Пустельник. Кінець 2024 року не буде схожий на початок і навіть середину. Початок ознаменується позитивними емоціями, середина — поміркованістю, а ось кінець вам може не сподобатися.

Стрілець

У Стрільців усе стабільно у шлюбі та стосунках. Але буде присутня недовіра і спроби перевірити коханих на предмет щирості почуттів. Вас будуть долати підозри і ви нічого не зможете з цим зробити. Щоб уникнути неприємних наслідків — найкраще "озброїтися" медитаціями та енергетичними практиками.

Козеріг

У Козерогів довге очікування чого б то не було окупиться сторицею. Нові емоції або поліпшення наявних стосунків, прорив у справах, зросла здатність балансувати там, де, здавалося б, це неможливо. Обнулення неприємних подій минулого і спогадів про них.

Водолій

Водоліями будуть часто і сильно маніпулювати. Це може призвести до розриву стосунків або абсолютного охолодження почуттів. До кінця року Водолії відчуватимуть себе самотньо і відсторонено від соціуму. На вас чекає глибока і системна переоцінка цінностей.

Риби

Риб очікує створення сім'ї та отримання великої суми грошей, на яку вони навіть не очікували. Радісний і позитивний період, про який більшість Риб у майбутньому будуть згадувати з ностальгією.

Раніше Фокус писав про щасливчиків поточного тижня з 22 по 28 січня 2024 року.