Хрустка й золотиста картопля фрі: як приготувати в домашніх умовах
Картопля фрі — популярна їжа швидкого приготування, яка має бельгійське та французьке походження. Фактично, це обсмажені шматочки картоплі у великій кількості гарячої олії.
Здавалося б така легка страва і в її приготуванні немає ніяких проблем. Однак, насправді не всі можуть приготувати її смачно. Саме тому рецептом приготування картоплі фрі поділилася кулінарний блогер Наталія Жук.
Інгредієнти:
- 1 кілограм улюбленого сорту картоплі (не підійде картопля, яка розварюється);;
- вода кімнатної температури;
- 2 столові ложки олії;
- 1 столова ложка попередньо просіяного борошна;
- 1 чайна ложка солодкої паприки;
- 1 чайна ложка сушеного часнику;
- сіль на смак;
Соус
- 2 столові ложки звичайної гірчиці;
- 1 чайна ложка зернистої гірчиці;
- 2 столові ложки меду;
- 3 столові ложки олії.
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Спосіб приготування
Крок 1
Картоплю очищаємо від шкірки, миємо та нарізаємо смужками середнього розміру. Перекладаємо у миску і заливаємо водою. Картоплю у воді залишаємо на 30 хвилин.
Крок 2
Через вказаний час воду з картоплі зціджуємо і добре її просушуємо за допомогою паперових рушників.
Крок 3
Знову перекладаємо картоплю в миску, поливаємо соняшниковою олією та ретельно перемішуємо, щоб кожен шматочок змастився. Тоді спеції рівномірно розподіляться по всі картоплі.
Крок 4
До картоплі також додаємо попередньо просіяне борошно, солодку паприку та сушений часник. Все знову ретельно перемішуємо.
Крок 5
Викладаємо картоплю на форму для запікання, яку попередньо застеляємо пергаментним папером. Розігріваємо до 200 градусів духову шафу. Ставимо запікати картоплю протягом 30 хвилин.
Крок 6
За той час поки картопля буде смажитися починаємо приготування соусу. Для цього необхідно зʼєднати всі вказані інгредієнти до соусу, серед них звичайна гірчиця, зерниста гірчиця, мед та рослинна олія.
Крок 7
Після того як картопля буде готова лише тоді додаємо сіль. Можна куштувати.
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