З чим не можна пити каву - найнебезпечніші поєднання

Кава — це напій, який люди п'ють вранці, зазвичай для того, щоб пробудитися та отримати енергію на початку дня. Ранкова кава — доволі популярний ритуал. Кожен має свої уподобання щодо смаку та міцності кави, тому вона може варіюватися від легкої та освіжаючої до багатоароматної та насиченої.

Часто каву поєднують з іншими продуктами, наприклад, хтось додає молоко, а хтось доповнює солодощами, чи випічкою. Однак, як виявляється не всі продукти можна поєднувати з кавою. Про це розповів тренер Сергій Фалштинський. Все через те, що вони просто не засвоюються або просто шкодять організму.

Кава з круасаном

Круасан до чашки — це погана ідея. Особам, які страждають хворобами серцево-судинної системи, чи мають зайву вагу взагалі не рекомендується вживати каву у поєднанні з хлібобулочними виробами. Особливо варто звернути увагу на ті продукти в приготування яких додають маргарин.

Саме поєднання кави та круасана дає велике напруження на серце, а також сильно підвищує рівень холестерину в організмі.

Особи, які мають звичку пити каву з хлібобулочними виробами ризикують захворіти на цукровий діабет, ожиріння та гіпертонію.

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Кава з молочними продуктами

Хоча багато людей люблять додавати молоко до своєї кави, споживання молока під час кави може спричинити проблеми з травлення. Особливо це стосується тих, у кого є лактозна непереносність або алергія на молочні продукти.

Крім цього, не варто смакувати й іншими молочними продуктами у поєднанні з кавою. Якщо ви з тих людей, які люблять каву з бутербродами та сиром, чи, наприклад, глазурованим сирком, тоді вам варто знати, що кофеїн перешкоджає засвоєння кальцію, який міститься в молочних продуктах.

Саме тому при надмірному вживанні кави з молоком чи молочними продуктами є ризик виникнення дефіциту кальцію в організмі. Дослідження стверджують, що одна випита чашка кави виводить з організму приблизно 3-5 мг кальцію. Звісно, цей показник здається не значним, однак, якщо добове вживання кави складає 3-4 чашки, тоді варто задуматися про своє здоровʼя.

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Що не засвоюється з кавою?

Хоча кава не є прямим блокатором вітамінів, деякі дослідження показують, що кава може впливати на засвоєння деяких вітамінів. Зокрема, вітаміни групи B, такі як вітамін B12, можуть засвоюватися гірше при вживанні з кавою. Так само, кава може впливати на засвоєння заліза.

Саме тому не рекомендується вживати каву після червоного мʼяса, мʼяса птиці, бобових та горіхів.

Мʼясо не рекомендується запивати кавою через кілька причин. По-перше, кава містить таніни, які можуть взаємодіяти з деякими складниками мʼяса і призвести до утворення гірких смаків. Крім того, таніни можуть впливати на поглинання заліза з мʼяса, що може вплинути на його корисність для організму.

Крім того, кава є діуретиком, що сприяє збільшенню сечовиділення. Це може призвести до втрати рідини з організму і дегідратації.

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