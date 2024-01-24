Як не загубити шкарпетку під час прання та після нього: перевірені лайфхаки

Не гнати пару до шкарпетки після прання — вельми поширене явище. Цього можна уникнути, якщо дотримуватися простих правил.

Навряд чи знайдеться хоч одна людина, яка не втрачала половину з пари шкарпеток, відправлених у пральну машинку. Питання про те, куди дівається одна шкарпетка під час прання, таке ж вічне, як дилема, що було першим: курка чи яйце. Що ж робити, щоб не втратити одну зі шкарпеток під час прання, розповів ресурс Apartment Therapy.

Щоб не поповнювати пакет із розпареними шкарпетками, існує кілька простих способів.

З'єднайте пари шкарпеток за допомогою затискача або скріпки

Використовуйте невеликі затискачі, щоб скріпити пари шкарпеток перед тим, як кинути їх спочатку до кошика з брудним одягом, а потім до пральної машинки. Таким чином, вони залишаться разом навіть під час прання.

Використовуйте англійські шпильки

Якщо біндери або скріпки вас лякають, і ви боїтеся, що під час прання вони зісковзнуть і якимось чином пошкодять машинку, використовуйте англійські шпильки. Алгоритм дій той самий: скріпіть пару шпилькою перед тим, як відправити їх у пральну машинку.

Періть шкарпетки в сітчастому мішку.

Прати шкарпетки можна в спеціальному сітчастому мішку, такому ж, як використовується, наприклад, для прання бюстгальтерів. Складіть туди шкарпетки парами, закрийте мішок і відправте в машинку.

Науковий підхід

Як би смішно це не звучало, але британські вчені вивели індекс втрати шкарпетки: (L+C)-(P x A)

Що вища цифра, то вища ймовірність втратити шкарпетки. Для по-справжньому старанних ця формула також може бути адаптована для розрахунку ймовірності втрати шкарпетки за один тиждень, використовуючи відкалібровану версію з використанням програмного забезпечення для статистичного моделювання, що додає константи таким чином:

Імовірність = 0,38+(0,005 x L)+(0,0012 x C)-(0,0159 x P x A)3, де:

L — розмір білизни. Розраховується шляхом множення кількості осіб у домогосподарстві (p) на частоту прання на тиждень (f)

— розмір білизни. Розраховується шляхом множення кількості осіб у домогосподарстві (p) на частоту прання на тиждень (f) C — складність прання. Розраховується шляхом додавання кількості типів прання (t) у сім'ї за тиждень (темне + біле) і множення цього результату на кількість шкарпеток, які перуть за тиждень (с).

— складність прання. Розраховується шляхом додавання кількості типів прання (t) у сім'ї за тиждень (темне + біле) і множення цього результату на кількість шкарпеток, які перуть за тиждень (с). P — позитивне ставлення до прання. Вимірюється за шкалою від 1 до 5, де 1 означає "вкрай не подобається прати одяг", а 5 означає "дуже подобається прати одяг".

— позитивне ставлення до прання. Вимірюється за шкалою від 1 до 5, де 1 означає "вкрай не подобається прати одяг", а 5 означає "дуже подобається прати одяг". A — ступінь уваги. Яка сума того, скільки з цих дій ви робите на початку кожного прання, перевіряєте кишені, розгортаєте рукави, перевертаєте одяг у потрібний бік і розгортаєте шкарпетки?

Цікава статистика

Дослідження, проведене на замовлення Samsung для запуску нової інноваційної пральної машини AddWash, засвідчило, що британці втрачають у середньому 1,3 шкарпетки щомісяця (і понад 15 на рік). За даними ONS, середній британець доживає до 81 року, втрачаючи протягом життя 1264 шкарпеток, що коштує йому 2528 фунтів стерлінгів.

Кольорові шкарпетки становлять більшу частину шкарпеток, яких бракує (55%), порівняно з іншими типами (включно з білими та візерунчастими шкарпетками).

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