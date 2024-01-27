Рецепт швидкого мексиканського перекусу: кесаділья з куркою за 30 хвилин

Куряче м'ясо для кесадільї зазвичай обсмажують до золотистої скоринки, тому обсмажувати його потрібно невеликими порціями, щоб курка не плавала у власному соку. За бажання курку можна замінити будь-яким іншим м'ясом, яке ви любите.

Традиційна мексиканська їжа, як і характер мексиканців, яскрава, пристрасна і швидка. Практично жодна страва в цій країні не обходиться без пекучого перцю чилі та кукурудзяного коржа тортилья. Кесаділья зі всілякими начинками — тому підтвердження. Це дуже смачний перекус, який зручно їсти навіть на ходу. Рецептом кесадільї з куркою поділився сайт Papi Gutto

Інгредієнти:

куряча грудка — 2-3 шт;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

болгарський перець — 1-2 шт;

консервована кукурудза — 1 банка;

тортилья (або кукурудзяний лаваш) — кілька штук;

рослинна олія для смаження.

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Приготування

Крок 1

Наріжте цибулю півкільцями, а перець і помідори — кубиками. У зимовий час підійдуть заморожений перець і консервовані помідори в томаті.

Крок 2

Відкрийте банку з консервованою кукурудзою та злийте рідину. Замість перцю, помідорів і кукурудзи можна взяти заморожену мексиканську суміш овочів.

Крок 3

Розігрійте сковороду з олією та обсмажте цибулю до м'якості. Додайте перець і обсмажуйте овочі ще кілька хвилин.

Крок 4

Додайте помідори, посоліть і поперчіть за смаком. За хвилину викладіть у сковорідку кукурудзу, тушкуйте ще трохи, щоб кукурудза прогрілася, і вимкніть вогонь.

Крок 5

Куряче м'ясо наріжте невеликими шматочками та обсмажте до золотистої скоринки на рослинній олії, додавши сіль за смаком.

Крок 6

Змішайте курку з овочами. Спробуйте начинку на смак і за бажанням додайте сіль і перець.

Крок 7

Якщо вам не вдалося знайти тортильї або кукурудзяний лаваш, можна взяти і коржі з пшеничного борошна. Смак буде не такий автентичний, зате пшеничні коржі більш еластичні й у них буде легше вкласти начинку.

Крок 8

На половинку коржа покладіть тертий сир, зверху рівномірно розподіліть кілька ложок начинки і знову посипте тертим сиром. Закрийте начинку другою половиною коржа.

Сир обов'язково має бути і зверху і знизу начинки, щоб кесаділья тримала форму, а начинка не висипалася.

Крок 9

Розігрійте пательню гриль, викладіть на неї кесадільї та притисніть до поверхні пательні лопаткою. Через кілька хвилин обережно переверніть кесадільї, щоб прогріти другий бік.

Кесадільї також можна обсмажити і на звичайній сковорідці або нагріти в духовці до розплавлення сиру.

Крок 10

Готові кесадільї подавайте гарячими, поки сир тягнеться. До цієї страви можна подати різноманітні соуси, щоб вмочати в них кесаділью. У мексиці найчастіше подають сальсу або гуакамоле з авокадо.

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