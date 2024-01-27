Рецепт швидкого мексиканського перекусу: кесаділья з куркою за 30 хвилин
Куряче м'ясо для кесадільї зазвичай обсмажують до золотистої скоринки, тому обсмажувати його потрібно невеликими порціями, щоб курка не плавала у власному соку. За бажання курку можна замінити будь-яким іншим м'ясом, яке ви любите.
Традиційна мексиканська їжа, як і характер мексиканців, яскрава, пристрасна і швидка. Практично жодна страва в цій країні не обходиться без пекучого перцю чилі та кукурудзяного коржа тортилья. Кесаділья зі всілякими начинками — тому підтвердження. Це дуже смачний перекус, який зручно їсти навіть на ходу. Рецептом кесадільї з куркою поділився сайт Papi Gutto
Інгредієнти:
- куряча грудка — 2-3 шт;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- болгарський перець — 1-2 шт;
- консервована кукурудза — 1 банка;
- тортилья (або кукурудзяний лаваш) — кілька штук;
- рослинна олія для смаження.
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Приготування
Крок 1
Наріжте цибулю півкільцями, а перець і помідори — кубиками. У зимовий час підійдуть заморожений перець і консервовані помідори в томаті.
Крок 2
Відкрийте банку з консервованою кукурудзою та злийте рідину. Замість перцю, помідорів і кукурудзи можна взяти заморожену мексиканську суміш овочів.
Крок 3
Розігрійте сковороду з олією та обсмажте цибулю до м'якості. Додайте перець і обсмажуйте овочі ще кілька хвилин.
Крок 4
Додайте помідори, посоліть і поперчіть за смаком. За хвилину викладіть у сковорідку кукурудзу, тушкуйте ще трохи, щоб кукурудза прогрілася, і вимкніть вогонь.
Крок 5
Куряче м'ясо наріжте невеликими шматочками та обсмажте до золотистої скоринки на рослинній олії, додавши сіль за смаком.
Крок 6
Змішайте курку з овочами. Спробуйте начинку на смак і за бажанням додайте сіль і перець.
Крок 7
Якщо вам не вдалося знайти тортильї або кукурудзяний лаваш, можна взяти і коржі з пшеничного борошна. Смак буде не такий автентичний, зате пшеничні коржі більш еластичні й у них буде легше вкласти начинку.
Крок 8
На половинку коржа покладіть тертий сир, зверху рівномірно розподіліть кілька ложок начинки і знову посипте тертим сиром. Закрийте начинку другою половиною коржа.
Сир обов'язково має бути і зверху і знизу начинки, щоб кесаділья тримала форму, а начинка не висипалася.
Крок 9
Розігрійте пательню гриль, викладіть на неї кесадільї та притисніть до поверхні пательні лопаткою. Через кілька хвилин обережно переверніть кесадільї, щоб прогріти другий бік.
Кесадільї також можна обсмажити і на звичайній сковорідці або нагріти в духовці до розплавлення сиру.
Крок 10
Готові кесадільї подавайте гарячими, поки сир тягнеться. До цієї страви можна подати різноманітні соуси, щоб вмочати в них кесаділью. У мексиці найчастіше подають сальсу або гуакамоле з авокадо.
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