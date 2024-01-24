Пігментні плями звідки беруться та як позбутися в домашніх умовах

Гіперпігментація чи як по іншому їх називають в народі пігментні плями — досить поширене явище серед жіночої статі як в літній, так і зимовий період. Утворюється вона на обличчі, руках, спині чи інших ділянках тіла. Відбувається це через надмірний синтез і накопичення меланіну в шкірі. Меланін — це пігмент, який надає нашій шкірі колір, він міститься в клітинах епідермісу. Власне, там він може й синтезуватися в спеціальних клітинах — меланоцитах. Синтез меланіну відбувається у премеланосомах під впливом ферменту тирозинази з молекул амінокислоти тирозину.

Під впливом ультрафіолетових променів відбувається активація меланоцитів, в результаті, за рахунок стимуляції синтезу меланіну та фотоокислення стимулюється пігментація шкіри. Однак, це не єдина причина підвищення вироблення пігменту. Нутриціолог Діана Діденко розповіла, які фактори впливають на утворення пігментних плям та вітаміни, які допоможуть її позбутися.

Нераціональне харчування. Дефіцити вітамінів Е, А, Д, С, йоду, міді, цинку і заліза або надмірне вживання з їжею заліза чи препаратів заліза, на фоні дефіциту білка — це цілком може стати причиною появи на шкірі пігментних плям.

Тривала інтоксикація при хронічних інфекціях (туберкульоз, малярія, глистні інвазії) — один із факторів гіперпігментація.

Деякі медичні препарати мають побічний ефект у вигляді пігментації (нітрат срібла, деякі групи антибіотиків, гормональні протизаплідні препарати)

Меланоз у літньому віці (старечі плями). Ми бачимо це по старечих руках, плями на них виникають через дефіцит заліза і естрогенів.

Виснаження функції кори наднирників, завантаження важкими металами.

Постакне, травмування шкіри (опіки, рани, ін'єкції, укуси комах), не вдало проведена косметична процедура (лазерне шліфування шкіри, пілінг, дермабразія).

Анемія призводить до відкладання заліза в нетипових місцях. Організм намагається зробити запас феритину і відкладає залізо в шкіру. На шкірі рук також можуть утворитися пігментні плями, які дуже часто пов'язані з анемією.

Під час менопаузи або вагітності відбувається гормональна перебудова організму, яка впливає на активність меланоцитів, спричиняє їх гіперфункцію.

Дефіцит глутатіону. Глутатіон — це головний антиоксидант, який синтезується печінкою, він блокує дію активних радикалів.

Налагодження процесів детоксу в печінці та відтоку жовчі допомагає зменшити кількість циркулюючих токсинів і усунути пігментацію.

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Що допоможе позбутися пігментації?

Фокус зібрав найбільш дієві методи та рекомендації, які допоможуть позбутися пігментних плям в домашніх умовах.

Порада 1

Застосовуйте крем або серум з високим фактором SPF (фактор засмаги) перед виходом на сонце. краще за все взяти звичку використовувати його щодня.

Порада 2

Застосовуйте косметичні засоби, які містять активні речовини проти пігментації, наприклад, гідрокінон або ретиноїнову кислоту.

Порада 3

Використовуйте натуральні засоби, такі як лимонний сік, оцет або алоєвера. Застосовуйте ці засоби безпосередньо на плями, залиште на декілька хвилин, а потім змийте теплою водою.

Порада 4

Регулярно використовуйте ексфоліанти, які допоможуть відлущувати старі шари шкіри і зменшувати пігментацію.

Порада 5

Підтримуйте здоровий режим харчування та вживайте багато антиоксидантів, таких як вітаміни С і Е, що сприяють окислюванню та боротьбі з пігментацією.

Завжди важливо пам'ятати, що результати можуть варіюватися в залежності від типу шкіри та ступеня пігментації. Якщо пігментні плями постійно зростають або мають нетиповий вигляд, рекомендується звернутися до дерматолога для професійної консультації та лікування.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.