Дуже лінивий "Наполеон": як приготувати популярний торт ще швидше

Як будь-який торт, такий "Наполеон" після приготування відправте на ніч у холодильник. До ранку у вас буде десерт, який відмінно просочиться.

Рецептів торта "Наполеон" існує чимало, починаючи від оригінального і закінчуючи способами зробити торт з мінімальною витратою часу і сил. Своїм рецептом дуже ледачого "Наполеона" поділилася кулінарна блогерка Таті Чуднова. За її словами, такий торт виходить нічим не гіршим за класичний: такий самий смачний.

Дуже лінивий "Наполеон"

Інгредієнти:

листкове тісто — 500 г;

яйця — 2 шт;

цукор — 130 г;

борошно — 3 ст. л (60 г);

молоко — 500 мл;

вершкове масло — 100 г.

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Спосіб приготування:

Тісто розділити на коржі, випікати кожен 15-20 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.

Готуємо крем. Для цього в каструлі з товстим дном змішати яйця, цукор і борошно до однорідності, влити молоко і перемішати.

На середньому вогні, постійно помішуючи, довести крем до загустіння, але не дати йому закипіти. Вимкнути.

Додати до крему олію і знову перемішати, доки вона розчиниться. Накрити крем плівкою в контакт і дати йому охолонути.

Тісто після випікання поділити на шари і викласти шар за шаром, перемазуючи кремом. Верхній шар має бути покритий кремом.

Посипати крихтою з обрізків і відправити торт у холодильник на ніч.

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