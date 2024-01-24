Картопля по-селянськи з дуже смачним соусом: покроковий відеорецепт

Така картопля особливо сподобається дітям. Соус із часником і зеленню доповнить її яскравим смаком.

Картопля по-селянськи — альтернатива смаженій картоплі. Запечені брусочками шматочки картоплі зі смачним соусом — найкраще, що можна запропонувати на вечерю. Особливо сподобається така страва дітям. Як її приготувати, розповіла кулінарна блогерка Таті Чуднова.

Картопля по-селянськи

Інгредієнти:

картопля — 4-5 шт;

окріп;

сіль.

Для приправи:

сіль — 1 ч. л;

сухий часник — 1 ч. л;

червоний перець — 1/2 ч. л;

паприка — 1 ч. л;

крохмаль — 1 ст. л;

олія — 3 ст. л.

Для соусу:

сметана — 3 ст. л;

майонез — 1 ст. л;

часник — 1 зубчик;

зелень.

Спосіб приготування:

Картоплю помити, почистити, нарізати великими часточками, скласти в миску та залити окропом. Додати сіль і залишити на 20 хвилин під кришкою.

Потім воду злити, додати спеції, крохмаль, олію і перемішати. Викласти картоплю на деко, застелене пергаментом, і випікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, 20-25 хвилин.

Усі інгредієнти для соусу перемішати. Часник перед додаванням у сметану пропустити через прес, а зелень дрібно порубати.

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