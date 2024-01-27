Секрети старовинної української кухні: рецепт лемішки від Євгена Клопотенка (відео)

Українська лемішка готується з гречаного борошна з додаванням в'яленого м'яса або сала. Рецепт дуже простий у приготуванні та здивує вас своїм насиченим і незвичайним смаком.

Лемішка — це страва старовинної української кухні, яка чимось нагадує гречаний хліб і деруни одночасно. Це своєрідна запіканка з в'яленим м'ясом або салом. Гречане борошно для цієї страви спочатку заварюється окропом, а потім запікається в печі до готовності. Рецептом лемішки з мациком поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

Ви можете обрати будь-яке сиров'ялене м'ясо чи ковбасу, наприклад, балик, прошутто чи хамон. Але Євген Клопотенко радить використовувати саме український мацик, щоб зберегти автентичність смачної страви.

Інгредієнти

борошно гречане — 300 г;

окріп — 800 г;

мацик — 300 г;

сіль — за смаком;

рослинна олія — для змащування форми.

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Приготування

Крок 1

Гречане борошно змішайте з сіллю, залийте крутим окропом і ретельно перемішайте, щоб борошно добре запарилося і не утворилися грудочки.

Крок 2

Мацик дрібно наріжте, додайте до запареного борошна і ще раз добре перемішайте.

Крок 3

Підготуйте керамічну форму для запікання, змастіть її рослинною олією. Викладіть гречане тісто у форму і запікайте в духовці за температури 180°C близько півгодини.

Крок 4

Готову лемішку остудіть на решітці, не виймаючи з форми.

Крок 5

Наріжте лемішку на порційні шматки, розкладіть по тарілках і подавайте зі сметаною та тонкими слайсами мацика.

Рецепт лемішки з мациком

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