3 симптоми, які вказують на те, що вам час звернутися до психолога

Ми часто схильні ігнорувати своє самопочуття та попереджувальні знаки, які говорять про певні проблеми. Дізнайтеся, які ознаки свідчать про те, що вам час звернутися по психологічну допомогу.

Про важливість терапії та психологічної допомоги зараз сурмлять буквально на кожному кроці, проте не всі люди сприймають це всерйоз. Багато хто розуміє важливість і усвідомлює необхідність, але постійно відкладає похід до психолога, як щось не настільки важливе. Але є ознаки, які вказують на те, що ви потребуєте кваліфікованої допомоги, а зовсім не є результатом вашого шаленого ритму життя або проявів характеру. Про це пише Vogue Italia.

Хронічна втома, погана концентрація, негативні думки

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Існують різноманітні симптоми, які можуть допомогти зрозуміти, коли час іти до психолога, проте деякі з них напрочуд поширені. Часто ми схильні не звертати на них уваги або розглядати їх як нормальну реакцію на стрес. Наприклад, відчуття хронічної втоми, що не дає вам сконцентруватися, а також нав'язливі негативні думки та сценарії, які ви постійно прокручуєте у своїй голові. Часто люди пов'язують це із зовнішніми обставинами та способом життя, але це не так, і згодом ці проблеми стають хронічними та погіршують якість життя.

Очікувана тривога

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Психологиня Барбара Товар наводить ще один важливий показник, що свідчить про необхідність допомоги професіонала: "Відчуття емоцій, які заважають нам працювати на особистому або робочому рівні та якимось чином змушують нас втрачати контроль або спричиняють проблеми в наших стосунках". Це ще один фактор, який сигналізує про те, що вам необхідно звернутися до психолога або психотерапевта.

Якщо ви зіткнулися із завданням, що виходить за рамки вашого звичайного розпорядку дня, або на вас чекає неприємна розмова, яку ви вже відкладали незліченну кількість разів, і вас долає тривога і відчуття страждання, то ви зіткнулися з ситуацією, яку в психології називають "тривогою, що очікує". Часто люди схильні накручувати і переживати через речі, які ніколи не відбудуться. Тривога очікування спричиняє повільне зношування, якого можна уникнути, змінивши певні моделі мислення.

Постійна самокритика

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Проблема в тому, що ми схильні вважати таке ставлення "нормальним", приписуючи його невпевненій у собі особистості та продовжуючи повторювати, що "ми такі й ніколи не змінимося". Насправді, ця невпевненість не обов'язково є незмінною рисою нашої особистості: над нею можна працювати, навчившись її контролювати. "Показовою ознакою можливості піти на терапію є схильність до постійної самокритики, дратівливого внутрішнього монологу, яким ми зрештою завдаємо собі шкоди", — додає Товар.

Насправді цей симптом іде пліч-о-пліч зі звичними труднощами під час ухвалення рішень. "Ми повинні звертати увагу навіть тоді, коли помічаємо сильну нездатність встановлювати обмеження, приймати свої потреби та ухвалювати рішення", — підсумовує психолог. "Особливо, коли це зрештою блокує нас і уповільнює наше зростання".

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