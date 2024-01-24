Чим відрізняється цибуля-шалот від звичайної цибулі та чому вона така популярна

Цибулю-шалот зазвичай радять використовувати під час готування, бо вона має ніжніший смак. Але чи можна обійтися без неї.

Цибуля-шалот (Allium ascalonicum) разом із цибулею, часником і шніт-цибулею належить до сімейства цибулевих. Хоча пік сезону для більшості сортів цибулі-шалот припадає на весну та літо, у більшості супермаркетів вона доступна цілий рік. Саме шалот радять використовувати під час приготування більш вишуканих страв, але наскільки від цього змінюється смак і наскільки це важливо, пише BHG.

"Шалот менший за цибулю, більш довгастий. Мені подобається думати про цибулю-шалот як про гібрид цибулі та часнику", — каже Сара Брекке, фахівець з кулінарії.

Часто можна зустріти цибулю-шалот з однією великою або двома меншими цибулинами, прикріпленими до кореня, покритими одним лушпинням. Це лушпиння схоже на цибулеве, але часто воно світліше і має більш паперову текстуру, ніж те, що можна знайти на звичайній цибулі.

Цибулини шалота Фото: Pexels

Шалот розрізняється за внутрішнім і зовнішнім кольором залежно від сорту. Найчастіше шкірка, або лушпиння, мідно-рожеве, сіре, золотисте або світло-коричневе, а м'якоть блідо-фіолетова і біла або повністю біла.

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Яка на смак цибуля-шалот?

Що стосується смаку, шалот не такий насичений, як сира цибуля або часник. Він більш м'який, солодкуватий, з присмаком кислинки і нотками часнику, особливо в сирому вигляді. Він більше нагадує білу частину зеленої цибулі, ніж ріпчастої.

У чому різниця між цибулею та шалотом?

Як ми вже згадували, цибуля і цибуля-шалот із сімейства цибулевих. При порівнянні цибулі-шалот з цибулею найбільша відмінність (крім сили смаку) — це структура клітин.

Звичайна цибуля та цибуля-шалот Фото: Freepik

Цибулю-шалот, як правило, готують швидше і простіше, ніж цибулю, а це означає, що вона карамелізується з більшою швидкістю і надає тонкої ароматичної основи різним стравам швидше, ніж звичайна цибуля.

Чи можете ви використовувати звичайну цибулю замість цибулі-шалот і навпаки?

У більшості випадків їх можна використовувати взаємозамінно без будь-яких серйозних проблем. Якщо ви все ж вирішите використовувати цибулю-шалот, майте на увазі, що загалом смак буде трохи м'якшим.

Замість 1 середньої звичайної цибулини використовуйте приблизно 4 цибулі-шалот.

Спробуйте цю заміну зі стравами, де використовується карамелізована цибуля і спробуйте оцінити, який смак вам подобається більше.

Якщо у вашій коморі немає цибулі-шалот, сміливо замініть її солодкою цибулею, червоною цибулею, білими частинами зеленої цибулі та цибулею-пореєм.

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